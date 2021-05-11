RAMAZAN İMSAKİYE
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Katil Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı!

İşgalci İsrail'in özellikle Ramazan aylarında Müslümanları hedef aldığını dünya biliyor. İsrail'in Doğu Kudüs'teki zulmü hala devam ederken katil Binyamin Netanyahu Gazze'ye saldırıların şiddetlenerek devam edeceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgeye ek 5 bin askerin daha gönderileceği bildirildi. Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar…

11.05.2021 17:31 - Son Güncelleme: 11.05.2021 17:31
Katil Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı!

İsrail, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Filistin'e uyguladığı şiddetin dozunu artırmaya devam ediyor. Masum çocukları acımadan vuran İsrail yapılan barış çağrılarına kulaklarını tıkamış durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Katil Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı!

Gazze'den yürek yakan görüntüler gelmeye devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu barış çağrılarını hiçe sayarak korkunç bir açıklama yaptı.

Katil Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı!

NETANYAHU: GAZZE'Yİ VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yayınlanan bir video mesajda konuşan Netanyahu, İsrail'in geri çekilmeyeceğini ve Gazze'ye yapılan saldırıların şiddetini artırarak devam edeceğini açıkladı.

Katil Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı!

OĞUL NETANYAHU'DAN ÇİRKİN TÜRKİYE PAYLAŞIMI
Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. Oğul Netanyahu'nun paylaşımı tüm dünyadan İsrail'e yönelen tepkilerden sonra geldi ancak nefret Türkiye'nin üzerinde yoğunlaştı.

Katil Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı!

Yair Netanyahu twiti'nde "İsrail'in ve Yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan Türklerden binlerce cevap alıyorum! Hâlâ tatil için oraya uçmakta olan İsrailliler aranızda ne var?" diyerek İsrail vatandaşlarına Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.