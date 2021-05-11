Katil Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı!

OĞUL NETANYAHU'DAN ÇİRKİN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. Oğul Netanyahu'nun paylaşımı tüm dünyadan İsrail'e yönelen tepkilerden sonra geldi ancak nefret Türkiye'nin üzerinde yoğunlaştı.