Katil Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı!
İşgalci İsrail'in özellikle Ramazan aylarında Müslümanları hedef aldığını dünya biliyor. İsrail'in Doğu Kudüs'teki zulmü hala devam ederken katil Binyamin Netanyahu Gazze'ye saldırıların şiddetlenerek devam edeceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgeye ek 5 bin askerin daha gönderileceği bildirildi. Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar…
11.05.2021 17:31
- Son Güncelleme: 11.05.2021 17:31