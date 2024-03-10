Herkes öldüğünü söylüyordu! Kate Middleton'dan haber var! Kayıp prenses aylar sonra paylaştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Kraliyet Ailesi'nde beklenmedik gelişmeler peş peşe gerçekleşti. Önce Galler Prensesi Kate'in karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Daha sonra ise Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu. Aileyi yakından takip eden milyonlarca kişi Kate'in hastalığı ile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Aralık ayında geçirdiği gizemli ameliyatın ardından derin bir sessizliğe gömülülen Kate'in uzun iyileşme süreci çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Galler Prensesi, aylar sonra bu iddialara son vermek adına ilk kez bir fotoğraf paylaştı. İşte detaylar...
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.
NİSAN AYINA KADAR PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ
Kraliçenin ölümünün ardından Kraliyet Ailesi'nde beklenmedik gelişmeler de peş peşe yaşanmaya başladı. Önce İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu ve tahtın varisi konumunda olan Galler Prensi William'ın eşi 42 yaşındaki, Prenses Kate'in karın bölgesinden bir ameliyat olduğu açıklandı. Bu açıklamanın ardından Kate'in nisan ayına kadar bütün programlarının iptal edildiği duyuruldu.
HASTALIĞI SIR GİBİ SAKLANDI
Bu haberin hemen ardından da Charles'ın kansere yakalandığı öğrenildi. Aileyi yakından takip eden milyonlarca kişi için genç prensesin hastalığı ile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kraliyet Ailesi, Kate'in çok uzun bir iyileşme süreci olduğundan bahsederken hastalığını da sır gibi sakladı.