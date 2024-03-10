Herkes öldüğünü söylüyordu! Kate Middleton'dan haber var! Kayıp prenses aylar sonra paylaştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Kraliyet Ailesi'nde beklenmedik gelişmeler peş peşe gerçekleşti. Önce Galler Prensesi Kate'in karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Daha sonra ise Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu. Aileyi yakından takip eden milyonlarca kişi Kate'in hastalığı ile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Aralık ayında geçirdiği gizemli ameliyatın ardından derin bir sessizliğe gömülülen Kate'in uzun iyileşme süreci çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Galler Prensesi, aylar sonra bu iddialara son vermek adına ilk kez bir fotoğraf paylaştı. İşte detaylar...