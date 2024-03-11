Gazzeliler katil İsrail'in bombaladığı evlerinin enkazı üstünde ilk iftarını yaptı! Soykırımcı kirli aşiret planı: Amaç kaos oluşturmak

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen Ramazan ayının ilk gününde enkazlar üstünde iftar yaptı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında yerle bir edilen Nusayrat Mülteci Kampı çarşısında, hareketlilik yaşandı.
Ramazan ayının ilk gününde İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırıları devam ederken, Refah'taki Filistinliler, saldırılar sırasında yıkılan evlerinin enkazı üstünde ilk iftarlarını yaptı.