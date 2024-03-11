Gazzeliler katil İsrail'in bombaladığı evlerinin enkazı üstünde ilk iftarını yaptı! Soykırımcı kirli aşiret planı: Amaç kaos oluşturmak

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Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen Ramazan ayının ilk gününde enkazlar üstünde iftar yaptı.