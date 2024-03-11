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Gazzeliler katil İsrail'in bombaladığı evlerinin enkazı üstünde ilk iftarını yaptı! Soykırımcı kirli aşiret planı: Amaç kaos oluşturmak

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen Ramazan ayının ilk gününde enkazlar üstünde iftar yaptı. Öte yandan 7 Ekim'den bu yana soykırım gerçekleştiren Katil İsrail'in, uluslararası taraflar aracılığıyla Gazze'deki Hamas hükümetine alternatif olarak aşiretlerden oluşan bir yönetim oluşturma planı, Filistin'in toplumsal yapısını parçalama ve kaos çıkarma çabası olarak yorumlanıyor.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 21:21 Güncelleme 11 Mart 2024, 21:54
Gazzeliler katil İsrail’in bombaladığı evlerinin enkazı üstünde ilk iftarını yaptı! Soykırımcı kirli aşiret planı: Amaç kaos oluşturmak 1

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen Ramazan ayının ilk gününde enkazlar üstünde iftar yaptı.

Gazzeliler, yıkılan evlerinin enkazı üstünde ilk iftarını yaptı

Gazzeliler katil İsrail’in bombaladığı evlerinin enkazı üstünde ilk iftarını yaptı! Soykırımcı kirli aşiret planı: Amaç kaos oluşturmak 2

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında yerle bir edilen Nusayrat Mülteci Kampı çarşısında, hareketlilik yaşandı.

Gazzeliler katil İsrail’in bombaladığı evlerinin enkazı üstünde ilk iftarını yaptı! Soykırımcı kirli aşiret planı: Amaç kaos oluşturmak 3

Ramazan ayının ilk gününde İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırıları devam ederken, Refah'taki Filistinliler, saldırılar sırasında yıkılan evlerinin enkazı üstünde ilk iftarlarını yaptı.

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