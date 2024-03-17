Tel Aviv yangın yeri! Katil Netanyahu karşıtı İsrailliler sokakları ateşe verdi

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de katliama devam ederken Tel Aviv'de ise sokaklar bir kez daha karıştı. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtı İsrailli protestocular cumartesi gecesi Ayalon Otoyolu'nda bir araya geldi. Hamas ile acilen rehine anlaşması yapılmasını ve hükümetin değişmesini isteyen protestocular, otoyolu ateşe verdi.