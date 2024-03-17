Tel Aviv yangın yeri! Katil Netanyahu karşıtı İsrailliler sokakları ateşe verdi

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de katliama devam ederken Tel Aviv'de ise sokaklar bir kez daha karıştı. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtı İsrailli protestocular cumartesi gecesi Ayalon Otoyolu'nda bir araya geldi. Hamas ile acilen rehine anlaşması yapılmasını ve hükümetin değişmesini isteyen protestocular, otoyolu ateşe verdi.
Ateşkes görüşmelerini bir kez daha baltalayıp Gazze'nin güneyinde on binlerce sivilin sığındığı Refah'a kara saldırısı planını uygulayacağını duyuran terör devleti İsrail'de sular durulmuyor.
Soykırım ordusu katliama devam ederken katil Başbakan Benjamin Netanyahu, Tel Aviv'de İsrailliler tarafından topa tutuluyor.