Kate Middleton’dan haber geldi! Sosyal medyadan duyurdu: İlk kez kamuoyuna çıkacak

Galler Prensesi Kate Middleton'dan haber geldi. Prenses Kate aylar sonra ilk kez bugün kamuoyuna çıkacak. Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna hiç çıkmayan ve öldüğü iddia edilen Kate Middleton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kral III. Charles'ın hafta sonu düzenlenecek olan Doğum Günü Geçit Töreni'ne katılacağını duyurdu. Peki, Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl?
Galler Prensesi Kate Middleton'dan yeni haber geldi.
Geçtiğimiz aylarda uzun bir süre ortadan kaybolan ve öldüğüne yönelik haberlerle sansasyon yaratan Kate Middleton, mart ayında yaptığı açıklamada kansere yakalandığını duyurmuştu.
KATE MIDDLETON'DAN HABER VAR
Uzun bir süre ekran önünde görünmeyen Kate Middleton hakkında geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddiada ise hastalığı dolayısıyla bir daha Kraliyet Ailesi'ndeki görevine hiç dönemeyeceği belirtilmişti.