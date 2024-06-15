Kate Middleton’dan haber geldi! Sosyal medyadan duyurdu: İlk kez kamuoyuna çıkacak

Geçtiğimiz aylarda uzun bir süre ortadan kaybolan ve öldüğüne yönelik haberlerle sansasyon yaratan Kate Middleton , mart ayında yaptığı açıklamada kansere yakalandığını duyurmuştu.

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KATE MIDDLETON'DAN HABER VAR

Uzun bir süre ekran önünde görünmeyen Kate Middleton hakkında geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddiada ise hastalığı dolayısıyla bir daha Kraliyet Ailesi'ndeki görevine hiç dönemeyeceği belirtilmişti.