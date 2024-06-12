Batı basını İsrail’i aklıyor: Aylarca propaganda yaptılar! Medyanın pasif dilini Filistinli gazeteci tek tek analiz etti: İşte Tel Aviv’i meşrulaştıran kavramlar…

Batı basını Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği ve İsrail'in ise soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Tel Aviv'i meşrulaştırmak için her türlü yönteme başvuruyor. Filistin asıllı ABD'li gazeteci ve aktivist Ali Abunimah, Batı'nın pasif dili ile İsrail'i nasıl akladığını tek tek analiz etti. İşte, Batı basınının 7 Ekim'den sonda yaptığı yanlı haberler ve Batı'nın kirli kavramları…