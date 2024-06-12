Batı basını İsrail’i aklıyor: Aylarca propaganda yaptılar! Medyanın pasif dilini Filistinli gazeteci tek tek analiz etti: İşte Tel Aviv’i meşrulaştıran kavramlar…

Batı basını Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği ve İsrail'in ise soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Tel Aviv'i meşrulaştırmak için her türlü yönteme başvuruyor. Filistin asıllı ABD'li gazeteci ve aktivist Ali Abunimah, Batı'nın pasif dili ile İsrail'i nasıl akladığını tek tek analiz etti. İşte, Batı basınının 7 Ekim'den sonda yaptığı yanlı haberler ve Batı'nın kirli kavramları…
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Demir Kılıçlar Operasyonu ile İsrail aylardır Gazze'de Filistinlilere soykırım uygularken Batı basını ise savaş suçlarını aklamak için propaganda yapıyor.
BBC AYLARCA İSRAİL'İ AKLADI
BBC'nin ekim ayında Aksa Tufanı'ndan sadece günler sonra yayımladığı bir haberde "Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında 500 kişi öldü." ifadesini kullanılırken İsrail'deki durum hakkında ise "İsrail'deki saldırılarda 700 kişi öldürüldü." ifadesine yer verilmesi Batı basınının Filistin konusundaki tutumunun en kritik örneklerinden biri. Batı basını her zamanki gibi Filistinlilerin hayali kurşunlar karşısında kendi kendine ölmüş gibi bir tavır takınıyor.
The Electronic Intifada web sitesinin kurucusu, gazeteci ve aktivist Ali Abunimah, Batı medyasında sıklıkla kullanılan "Filistin sorunu", "terör", "yer değiştirme", "güvenlik bariyeri" ve "İsrail-Filistin savaşı" gibi terimler hakkında konuştu ve Batı basınının İsrail'in işlediği suçları meşrulaştırmaya çalıştığını belirtti.