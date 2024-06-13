Pasifik’te karanlık ordu: Pekin’in gizli milisleri balıkçı tekneleri! İleri karakollara akın ediyorlar: Savaş kapıda

1 Pekin'in sadece balıkçılık yaptıklarını iddia ettiği gizli milisleri gündeme damga vurdu. Pekin bu teknelerin sadece balıkçılık yaptığını söylüyor fakat makineli tüfekler, roket güdümlü el bombaları ve tazyikli su topları ile dolular ve gözdağı vermek için buradalar.

2 PEKİN'İN GİZLİ ORDUSU BALIKÇI TEKNELERİ Mayıs ayı ortalarından itibaren Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığlığı'na akın etmeye başlayan balıkçı tekneleri, bölgede büyük bir kriz başlatıyor. Çin'in yıllardır var olan deniz milisleri Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2012'de iktidara gelmesinin ardından daha profesyonel ve daha askeri bir hale geldi.