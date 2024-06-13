Pasifik’te karanlık ordu: Pekin’in gizli milisleri balıkçı tekneleri! İleri karakollara akın ediyorlar: Savaş kapıda

Güney Çin Denizi'nde savaş fişeği atıldı. 100 balıkçı teknesi her an uluslararası kriz çıkarabilir. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in makineli tüfekler, roket güdümlü el bombaları ile dolu olan gizli milisleri ileri karakollara akın ediyor, gemilere ve sivillere dahi tacizde bulunuyor. Pekin ise teknelerinin sadece balıkçılık yaptığını iddia etmeye devam ediyor. İşte, Şi Cinping'in Pasifik'teki gizli milis gücü balıkçı tekneleri…
Pekin'in sadece balıkçılık yaptıklarını iddia ettiği gizli milisleri gündeme damga vurdu. Pekin bu teknelerin sadece balıkçılık yaptığını söylüyor fakat makineli tüfekler, roket güdümlü el bombaları ve tazyikli su topları ile dolular ve gözdağı vermek için buradalar.
PEKİN'İN GİZLİ ORDUSU BALIKÇI TEKNELERİ
Mayıs ayı ortalarından itibaren Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığlığı'na akın etmeye başlayan balıkçı tekneleri, bölgede büyük bir kriz başlatıyor.
Çin'in yıllardır var olan deniz milisleri Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2012'de iktidara gelmesinin ardından daha profesyonel ve daha askeri bir hale geldi.
HAYALET MİLİSLER
Çin'in karanlık donanması iki ana güçten oluşuyor. Bunlardan biri balıkçı teknesi görünümünde inşa edilmiş ve en az 100 tekneden oluşan profesyonel bir filo.
Spratly Backbone Fishing Vessels (SBFV) olarak da bilinen diğer filo ise Hainan ve Guangfong'daki limanlarda faaliyet gösteren, Çin'in misyonlarına dahil edilen gerçek balıkçı teknelerinden oluşan daha büyük bir grup.