Trump Trudeau’yu resmen ağlattı! Kanada Başbakanı küfür kıyamet konuşmadan sonra gözyaşlarına boğuldu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ile küfürlü bir telefon görüşmesi yaptığına dair haberlerin ardından perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu.

TRUMP'LA KONUŞTU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Trudeau, lider olarak son kamuoyu toplantılarından birinde, ulusu "kendilerinden çok daha büyük bir ticaret ortağına karşı durmaya" çağırırken gözyaşlarını tutamadı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fotoğraf The Telegraph'tan alınmıştır

KÜFÜR KIYAMET KONUŞMA

ABD Başkanı Trump ile gümrük vergileri konusunda bir hafta süren tartışmanın ardından iki lider çarşamba günü 50 dakika görüştü. Trudeau görüşmeyi "renkli" olarak nitelendirdi.

Wall Street Journal'ın "hararetli" olarak nitelendirdiği bir tartışmada, Trump'ın Trudeau'yu azarlarken birkaç kez küfrettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Reuters

TRUMP AYLARDIR DALGA GEÇİYOR

Trump aylardır Kanada başbakanıyla alay ediyor ve ona "Vali Trudeau" derken ülkeyi Amerika'nın "51. eyaleti" yapma sözü veriyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

Trudeau ise yaptığı konuşmada "Tepkimizde güçlü ve kararlı olmaya devam etmek istiyoruz ve birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz çünkü Kanadalıların şu anda hissettiği birlik aslında bizden çok daha büyük bir ticaret ortağına karşı durabilmek için en önemli şey." dedi.

Trudeau ayrıca ABD'nin Kanada'ya haksız bir ticaret savaşı açtığını söyledi ve Kanadalılar için "Amerikalılar tarafından başlatılan kesinlikle haksız bir ticaret savaşı olduğu konusunda çok, çok kararlılar ve biz de buna devam edeceğiz." şeklinde konuştu.