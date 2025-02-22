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Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'de yedinci rehine takası yapılırken Kassam Tugayları'nın açtığı bir pankart dikkat çekti. Her takasta dünyaya bir mesaj veren Kassam Tugayları'nın bugün açtığı pankartta ise "Ayakkabılarınızı çıkarın, bu toprağın her karışı şehit kanlarıyla sulandı." ifadelerinin yer aldığı görüldü. İşte rehine takasından kareler...

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 12:49 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 12:51
Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'de yedinci rehine takası yapılıyor.

Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

GAZZE'DE YEDİNCİ REHİNE TAKASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, Refah'taki takas alanında iki İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti. Nuseyrat Mülteci Kampı'nda ise 4 rehinenin teslim edilmesi bekleniyor.

Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

602 FİLİSTİNLİ ÖZGÜR KALACAK

İsrail ise bugün 602 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

KASSAM TUGAYLARI'NDAN DÜNYAYA MESAJ

Kassam Tugayları'nın Refah'ta takas alanında açtığı bir pankart ise dikkat çekti.

Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

HER TAKAS BİR MESAJ

Kassam Tugayları her bir takasta açtıkları pankartlarda verdikleri mesajlarla gündem oluyor.

Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

"AYAKKABILARINIZI ÇIKARIN!"

Hamas'ın dünyaya anlamlı bir mesaj daha verdiği pankartta "Ayakkabılarınızı çıkarın, bu toprağın her karışı şehit kanlarıyla sulandı." ifadeleri yer alıyor.

Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

İşte rehine takasından kareler…

Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

İşte rehine takasından kareler…

Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

İşte rehine takasından kareler…

Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

İşte rehine takasından kareler…

Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

İşte rehine takasından kareler…