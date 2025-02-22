Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

GAZZE'DE YEDİNCİ REHİNE TAKASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, Refah'taki takas alanında iki İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti. Nuseyrat Mülteci Kampı'nda ise 4 rehinenin teslim edilmesi bekleniyor.
602 FİLİSTİNLİ ÖZGÜR KALACAK
İsrail ise bugün 602 Filistinli esiri serbest bırakacak.
KASSAM TUGAYLARI'NDAN DÜNYAYA MESAJ
Kassam Tugayları'nın Refah'ta takas alanında açtığı bir pankart ise dikkat çekti.
HER TAKAS BİR MESAJ
Kassam Tugayları her bir takasta açtıkları pankartlarda verdikleri mesajlarla gündem oluyor.
"AYAKKABILARINIZI ÇIKARIN!"
Hamas'ın dünyaya anlamlı bir mesaj daha verdiği pankartta "Ayakkabılarınızı çıkarın, bu toprağın her karışı şehit kanlarıyla sulandı." ifadeleri yer alıyor.
İşte rehine takasından kareler…
İşte rehine takasından kareler…
İşte rehine takasından kareler…
İşte rehine takasından kareler…