Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında Gazze 'de yedinci rehine takası yapılıyor.

GAZZE'DE YEDİNCİ REHİNE TAKASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, Refah'taki takas alanında iki İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti. Nuseyrat Mülteci Kampı'nda ise 4 rehinenin teslim edilmesi bekleniyor.