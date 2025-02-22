"SUÇLAMALAR TAMAMEN YALAN"

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Uluslararası Kızılhaç'a verilen cenazeler İsrail tarafından teslim alınmış, İsrail esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü'nün (Avichai Adraee) iddiaları ve direnişin Bibas ailesini öldürdüğü suçlamaları tamamen yalandan başka bir şey değildir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in daha önce de çeşitli iddialarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bibas ailesinin Hamas mensuplarınca öldürüldüğü" iddiasına ilişkin, "Bu, suçlu İsrail ordusunun Bibas ailesinin öldürülmesi sorumluluğundan kaçmak için yaptığı umutsuz bir girişimdir." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun asılsız iddia ve dezenformasyonlarıyla dünyanın dikkatini Gazze'de işledikleri suçlardan başka yöne çekmeye çalıştığı ifade edildi.

