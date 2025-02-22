Gazze'de Refah ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bugün Hamas ile İsrail arasında ateşes anlaşması kapsamında yedinci rehine takası yapılıyor.
Gazze'de yedinci rehine takası yapılıyor.
Gazze’de rehine takasının yapılmasına dakikalar kala Hamas’tan açıklama geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaklaşan değişim operasyonlarının tamamlanmasını garanti altına alan şey, işgalin anlaşmanın kalan şartlarına ve insani protokolün uygulanmasına olan bağlılığıdır.
İlk aşamanın üzerinden 33 gün geçmesine rağmen işgal, anlaşmanın tüm şartlarını yerine getirmedi.
Gazze'deki durum felaket boyutundadır ve bu durum, arabulucuların işgalcilere baskı yaparak insani protokolü uygulaması gerektiğini göstermektedir.
Savaşın kesin olarak sona erdirilmesi, işgalin kaldırılması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası temelinde tam bir değişim sürecini tek bir pakette tamamlamaya hazır olduğumuzu yineliyoruz.”
Gazze'de esir takası hazırlığı yapan Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar sırasında ele geçirildiği bildirilen İsrail otomatik tüfekleri, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta sahnenin önünde sergileniyor.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hamas'ın Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin İsrail'e getirildiği belirtildi.
Kızılhaç yetkililerinin, cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği, cenazenin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldüğü aktarıldı.
Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.
Uluslararası Kızılhaç'a verilen cenazeler İsrail tarafından teslim alınmış, İsrail esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.
Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü'nün (Avichai Adraee) iddiaları ve direnişin Bibas ailesini öldürdüğü suçlamaları tamamen yalandan başka bir şey değildir." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in daha önce de çeşitli iddialarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bibas ailesinin Hamas mensuplarınca öldürüldüğü" iddiasına ilişkin, "Bu, suçlu İsrail ordusunun Bibas ailesinin öldürülmesi sorumluluğundan kaçmak için yaptığı umutsuz bir girişimdir." ifadesine yer verildi.
İsrail ordusunun asılsız iddia ve dezenformasyonlarıyla dünyanın dikkatini Gazze'de işledikleri suçlardan başka yöne çekmeye çalıştığı ifade edildi.
Filistinli Mahkumlar Medya Ofisi (ASRA), Hamas'ın altı İsrailli tutukluyu serbest bırakmasının ardından İsrail'in 22 Şubat Cumartesi tarihinde toplam 602 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiğini bildirdi. Tutuklular arasında şunlar yer alıyor:
50 müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu
60 uzun cümlelerle
2011 yılında Gilad Şalit esir değişiminin (Wafa al-Ahrar olarak da bilinir) bir parçası olarak serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan 47 Filistinli
7 Ekim 2023 tarihinden sonra tutuklanan Gazze Şeridi'nden 445 tutuklu.
Hamas, 22 Şubat Cumartesi tarihinde serbest bırakılacak rehinelerin listesini paylaştı. İşte serbest bırakılacak rehineler…
Ömer Şem Tov
Elia Cohen
Ömer Wenkert
Tal Şuam
Avra Mengiştu
Hişam El-Sayed
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı ve “bedel ödeyecekler” şeklinde tehditler savurdu.
Hamas perşembe günü İsrail bombardımanında hayatını kaybeden 4 rehinenin cenazelerini Kızılhaç’a teslim etti. Rehineler Oded Lifshitz ile kardeşleri Ariel ve Kfir Bibas'ın kimlikleri tespit edildi ancak İsrail ordusu diğer cesedin genç çocukların annesi Shiri Silberman Bibas olmadığını iddia etti.