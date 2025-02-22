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CANLI | Hamas karışan cesedi teslim etti! Gazze'de yeni takas: 6 İsrailliye karşılık 602 Filistinli

Gazze’de yedinci rehine takası yapılıyor. İsrail’in 602 Filistinliyi serbest bırakacağı, Hamas’ın ise 6 İsrailli rehineyi Kızılhaç’a teslim edeceği bildirildi. Takas Refah ve Nuseyrat Mülteci kampı olmak üzere iki ayrı noktada yapılıyor.. İsrail dün Hamas’ın yanlış ceset yolladığını söylemişti. Hamas Gazze’de İsrail saldırılarında ölen İsrailli esir Şiri Bibas'ın cenazesini gönderdi. Bibas’ın ailesi cesedi doğruladı. Gazze’de rehine takasının yapılmasına dakikalar kala Hamas’tan açıklama geldi. Gazze’de esir takasına ilişkin tüm detaylar Takvim.com.tr’de…

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 11:50 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 11:23
CANLI | Hamas karışan cesedi teslim etti! Gazze’de yeni takas: 6 İsrailliye karşılık 602 Filistinli

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İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Gazze'de Refah ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bugün Hamas ile İsrail arasında ateşes anlaşması kapsamında yedinci rehine takası yapılıyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Hamas 4 İsrailli rehinenin cesetlerini Kızılhaç'a teslim etti, AAHamas 4 İsrailli rehinenin cesetlerini Kızılhaç'a teslim etti, AA

    CANLI ANLATIM
    11:22 22 Şubat 2025
    İKİ REHİNE TESLİM EDİLDİ
    İsrail ordusu 2 rehineyi teslim aldığını doğruladı, Tel Aviv'e doğru yolda olduklarını söyledi.
    10:52 22 Şubat 2025
    GAZZE'DE YEDİNCİ REHİNE TAKASI

    Gazze'de yedinci rehine takası yapılıyor.

     

    10:39 22 Şubat 2025
    HAMAS'TAN AÇIKLAMA

    Gazze’de rehine takasının yapılmasına dakikalar kala Hamas’tan açıklama geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yaklaşan değişim operasyonlarının tamamlanmasını garanti altına alan şey, işgalin anlaşmanın kalan şartlarına ve insani protokolün uygulanmasına olan bağlılığıdır.

    İlk aşamanın üzerinden 33 gün geçmesine rağmen işgal, anlaşmanın tüm şartlarını yerine getirmedi.

    Gazze'deki durum felaket boyutundadır ve bu durum, arabulucuların işgalcilere baskı yaparak insani protokolü uygulaması gerektiğini göstermektedir.

    Savaşın kesin olarak sona erdirilmesi, işgalin kaldırılması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası temelinde tam bir değişim sürecini tek bir pakette tamamlamaya hazır olduğumuzu yineliyoruz.”

    10:37 22 Şubat 2025
    KIZILHAÇ REFAH'TA
    Uluslararası Kızılhaç araçları Refah'ta İsrailli tutukluların teslim edildiği yere ulaştı.
    08:48 22 Şubat 2025
    HAMAS ELE GEÇİRDİĞİ İSRAİL SİLAHLARINI SERGİLİYOR

    Gazze'de esir takası hazırlığı yapan Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar sırasında ele geçirildiği bildirilen İsrail otomatik tüfekleri, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta sahnenin önünde sergileniyor.

    08:43 22 Şubat 2025
    GAZZE'DE TAKAS VAR
    Hamas ile İsrail arasında bugün bir rehine takası daha yapılacak. İsrail'in 602 Filistinli esiri serbest bırakması, Hamas'ın ise 6 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etmesi bekleniyor. Takasın Refah ve Nuseyrat Mülteci Kampı olmak üzere iki ayrı noktada yapılması bekleniyor.
    03:28 22 Şubat 2025
    İSRAİLLİ ESİRİN CENAZESİ GETİRİLDİ

    Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hamas'ın Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin İsrail'e getirildiği belirtildi.

    Kızılhaç yetkililerinin, cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği, cenazenin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldüğü aktarıldı.

     

    01:13 22 Şubat 2025
    "SUÇLAMALAR TAMAMEN YALAN"

    Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

    Uluslararası Kızılhaç'a verilen cenazeler İsrail tarafından teslim alınmış, İsrail esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.

    Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü'nün (Avichai Adraee) iddiaları ve direnişin Bibas ailesini öldürdüğü suçlamaları tamamen yalandan başka bir şey değildir." ifadesi kullanıldı.

    İsrail'in daha önce de çeşitli iddialarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bibas ailesinin Hamas mensuplarınca öldürüldüğü" iddiasına ilişkin, "Bu, suçlu İsrail ordusunun Bibas ailesinin öldürülmesi sorumluluğundan kaçmak için yaptığı umutsuz bir girişimdir." ifadesine yer verildi.

    İsrail ordusunun asılsız iddia ve dezenformasyonlarıyla dünyanın dikkatini Gazze'de işledikleri suçlardan başka yöne çekmeye çalıştığı ifade edildi.
     

    16:40 21 Şubat 2025
    İSRAİL 602 KİŞİYİ BIRAKACAK

    Filistinli Mahkumlar Medya Ofisi (ASRA), Hamas'ın altı İsrailli tutukluyu serbest bırakmasının ardından İsrail'in 22 Şubat Cumartesi tarihinde toplam 602 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiğini bildirdi. Tutuklular arasında şunlar yer alıyor:

    50 müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu
    60 uzun cümlelerle
    2011 yılında Gilad Şalit esir değişiminin (Wafa al-Ahrar olarak da bilinir) bir parçası olarak serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan 47 Filistinli
    7 Ekim 2023 tarihinden sonra tutuklanan Gazze Şeridi'nden 445 tutuklu.

    14:06 21 Şubat 2025
    HAMAS LİSTEYİ VERDİ

    Hamas, 22 Şubat Cumartesi tarihinde serbest bırakılacak rehinelerin listesini paylaştı. İşte serbest bırakılacak rehineler…

    Ömer Şem Tov

    Elia Cohen

    Ömer Wenkert

    Tal Şuam

     Avra ​​Mengiştu

    Hişam El-Sayed

    11:49 21 Şubat 2025
    NETANYAHU'DAN TEHDİT

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı ve “bedel ödeyecekler” şeklinde tehditler savurdu.

    11:44 21 Şubat 2025
    İSRAİL'DEN YANLIŞ CESET İDDİASI

    Hamas perşembe günü İsrail bombardımanında hayatını kaybeden 4 rehinenin cenazelerini Kızılhaç’a teslim etti. Rehineler Oded Lifshitz ile kardeşleri Ariel ve Kfir Bibas'ın kimlikleri tespit edildi ancak İsrail ordusu diğer cesedin genç çocukların annesi Shiri Silberman Bibas olmadığını iddia etti.