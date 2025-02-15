HAMAS'TAN BASIN AÇIKLAMASI

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Hamas'tan basın açıklaması geldi. ABD'nin Gazze'yi devralacağını söyleyen Donald Trump'a yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ey Kudüs, biz askerleriz! Şahit ol ki biz ahdimize sadığız, sahada dimdik ayaktayız, kurtuluş yolunda ilerlemeye devam ediyoruz; ne geri adım atarız ne de davamızdan vazgeçeriz.

Tüm dünyaya sesleniyoruz: Göç yalnızca Kudüs'e doğrudur! Bu, Trump ve onun sömürgeci ve işgalci yaklaşımını destekleyenlerin sürgün ve tasfiye çağrılarına karşı cevabımızdır."



Filistin İslami Direniş Hareketi - Hamas

Cumartesi: 16 Şaban 1446

Miladi: 15 Şubat 2025