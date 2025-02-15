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CANLI | Gazze'de 6. takas! Hamas 3 İsrailli esiri teslim etti! Filistinli esirler Ramallah'ta

Gazze'de İsrail ve Hamas arasında altıncı esir takası yapılıyor. Hamas İsrailli üç esir -Alexander Trufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'u Kızılhaç'a teslim etti. Kassam Tugayları'nın Han Yunus'ta takas alanında açtığı "Tek göç Kudüs'e" yazılı pankart ise dikkat çekti. Hamas'tan yapılan basın açıklamasında ise "Ey Kudüs, biz askerleriz! Şahit ol ki biz ahdimize sadığız, sahada dimdik ayaktayız, kurtuluş yolunda ilerlemeye devam ediyoruz; ne geri adım atarız ne de davamızdan vazgeçeriz." ifadelerine yer verildi. İsrail'in serbest bıraktığı 369 Filistinlinin ise Ramallah'a ulaştığı bildirildi. İşte Gazze’de esir takasına ilişkin tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 15:40 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 12:58
CANLI | Gazze’de 6. takas! Hamas 3 İsrailli esiri teslim etti! Filistinli esirler Ramallah’ta

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    Gazze'de 6. esir takası yapılıyor. Hamas 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'u Kızılhaç'a teslim etti. 369 Fİlistinlinin ise Ramallah'a ulaştığı bildirildi.

    Hamas İsrailli rehineleri teslim etti, ReutersHamas İsrailli rehineleri teslim etti, Reuters

    CANLI ANLATIM
    12:54 15 Şubat 2025
    İKİNCİ İNTİFADA'NIN KİLİT İSMİ
    İsrail'in serbest bırakılacağı Filistinli esirler arasında en dikkat çeken isim 2002 yılında tutuklanan, Fetih lideri ve İkinci İntifada tlideri Mervan Barguti'nin yakın danışmanı 48 yaşındaki Ahmed Barguti'ydi. Filistinli esirler serbest bırakılırken Berguti'nin aralarında olup olmadığı henüz bilinmiyor.
    12:52 15 Şubat 2025
    FİLİSTİNLİ ESİRLER ÖZGÜR
    İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin Ramallah'a ulaştığı bildirildi.
    12:01 15 Şubat 2025
    HAMAS'TAN BASIN AÇIKLAMASI

    İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Hamas'tan basın açıklaması geldi. ABD'nin Gazze'yi devralacağını söyleyen Donald Trump'a yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Ey Kudüs, biz askerleriz! Şahit ol ki biz ahdimize sadığız, sahada dimdik ayaktayız, kurtuluş yolunda ilerlemeye devam ediyoruz; ne geri adım atarız ne de davamızdan vazgeçeriz.

    Tüm dünyaya sesleniyoruz: Göç yalnızca Kudüs'e doğrudur! Bu, Trump ve onun sömürgeci ve işgalci yaklaşımını destekleyenlerin sürgün ve tasfiye çağrılarına karşı cevabımızdır."


    Filistin İslami Direniş Hareketi - Hamas

    Cumartesi: 16 Şaban 1446
    Miladi: 15 Şubat 2025

    12:00 15 Şubat 2025
    ESİRLER İSRAİL'DE
    İsrail ordusu esirlerin İsrail'e ulaştığını bildirdi.
    11:23 15 Şubat 2025
    ESİRLER KIZILHAÇTA

    IDF: Kızılhaç, kaçırılan üç askerin kendilerine ulaştığını ve onların güçlerimize ve Şin Bet personeline doğru yola çıktığını bildirdi.

     

     

    11:14 15 Şubat 2025
    HAMAS ESİRLERİ KIZILHAÇ'A TESLİM EDİYOR
    Han Yunus'ta imzalar atıldı. Hamas İsrailli esirleri Kızılhaç'a teslim ediyor.
    11:03 15 Şubat 2025
    GAZZE'DE 6. ESİR TAKASI
    Gazze'de 6. esir takası başladı.
    08:36 15 Şubat 2025
    ESİR TAKASI BUGÜN

    Gazze'de bugün yeni esir takasının yapılması bekleniyor. Hamas'tan cuma günü yapılan açıklamada İsrailli üç esir -Alexander Trufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'un bugün serbest bırakılacağı bildirildi.

    İsrail'in ise 369 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor

    22:57 14 Şubat 2025
    TRUMP'TAN YENİ GAZZE AÇIKLAMASI

    ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump açıklamasında, " "Yarın Gazze konusunda sert bir duruş alacağım. İsrail ne yapacak emin değilim" dedi.

    16:00 14 Şubat 2025
    3 İSRAİLLİYE KARŞILIK 369 FİLİSTİNLİ

    Filistinli Mahkumlar Medya Ofisi, müebbet hapis cezasına çarptırılan 36 mahkum ile 7 Ekim'den sonra herhangi bir suçlama olmaksızın gözaltına alınan Gazze Şeridi'nden 333 mahkumun Cumartesi günü İsrail makamları tarafından serbest bırakılacağını açıkladı.

    Açıklama Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın takasta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerini açıklamasının ardından geldi. 

    15:35 14 Şubat 2025
    HAMAS LİSTEYİ VERDİ

    Hamas, İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismini açıkladı.

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.

    Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

    Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı belirtildi.

    Listenin "kabul edildiği" belirtilen açıklamada, serbest bırakılması beklenen 3 İsrailli esirin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.