KOMEDYENİN KOMPLO TEORİSİNE GÖNDERME Errol Musk, 2014 yılında komedyen John Rivers'ın Michele Obama hakkında ortaya attığı komplo teorisinden alıntı yaptı. Errol, "John Rivers bunu kamuoyuna açıkladı ve bu arada iki hafta sonra öldü. Onu baltaladılar, evet. Yani bu herkesçe bilinen bir şey. Bunu her yerde araştırabilirsiniz" dedi.

Rivers, tuhaf iddiayı ortaya attıktan birkaç hafta sonra beyin hasarı nedeniyle 4 Eylül 2014'te hayatını kaybetti. Errol'ın iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt bulunmuyor. Errol ise sözlerine "Ve evet, Michelle Obama bir erkek, belli ki. Eşofmanlı ve 9 inçlik aletinin aşağı sarktığı fotoğrafları var... bu penis" şeklinde devam etti.