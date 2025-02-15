ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi ve Tesla ile X'in CEO'su Elon Musk'ın babası Errol Musk, ortaya attığı iddia ile ABD'yi karıştırdı.
ELON MUSK'IN BABASINDAN SKANDAL İDDİA
Errol Musk, ABD'nin eski First Lady'si Michele Obama'nın cinsiyeti hakkında tuhaf bir iddiada bulundu.
"MICHELLE OBAMA ERKEK" DEDİ
Errol Musk, Michele Obama'nın "kadın gibi giyinen bir erkek olduğunu" ve kocası Barack Obama'nın ise "eşcinsel" olduğunu iddia etti.
Joshua Rubin ile "Wide Awake" adlı podcast'e konuk olan Errol Musk, "Obama'nın kadın kıyafetleri giyen bir adamla evli bir eşcinsel olduğunu fark ettik. Bunu hepimiz öğrendik. Bu genel bir bilgi değil." dedi.
SUNUCU ŞAŞKINA DÖNDÜ
Sunucu Rubin şaşkınlıkla "Michelle Obama erkek mi?" diye sordu.
Errol Musk ise "Elbette, bunu bilmiyorsun, değil mi?" dedi.
KOMEDYENİN KOMPLO TEORİSİNE GÖNDERME
Errol Musk, 2014 yılında komedyen John Rivers'ın Michele Obama hakkında ortaya attığı komplo teorisinden alıntı yaptı.
Errol, "John Rivers bunu kamuoyuna açıkladı ve bu arada iki hafta sonra öldü. Onu baltaladılar, evet. Yani bu herkesçe bilinen bir şey. Bunu her yerde araştırabilirsiniz" dedi.
Rivers, tuhaf iddiayı ortaya attıktan birkaç hafta sonra beyin hasarı nedeniyle 4 Eylül 2014'te hayatını kaybetti. Errol'ın iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt bulunmuyor.
Errol ise sözlerine "Ve evet, Michelle Obama bir erkek, belli ki. Eşofmanlı ve 9 inçlik aletinin aşağı sarktığı fotoğrafları var... bu penis" şeklinde devam etti.
Barack Obama ve Michelle 1989'da bir hukuk firmasında tanıştılar ve 1992'de ise evlendiler. Çiftin Malia (26) ve Sasha (23) olmak üzere iki çocukları var.