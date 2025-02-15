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Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Son günlerde gündemden düşmeyen Elon Musk'ın babası Errol Musk da skandal bir iddia ile gündeme damga vurdu. Errol Musk, eski Firts Lady Michelle Obama'nın erkek olduğunu öne sürdü. İşte Errol Musk'ın o açıklaması...

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 16:18
Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli

ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi ve Tesla ile X'in CEO'su Elon Musk'ın babası Errol Musk, ortaya attığı iddia ile ABD'yi karıştırdı.

Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli

ELON MUSK'IN BABASINDAN SKANDAL İDDİA

Errol Musk, ABD'nin eski First Lady'si Michele Obama'nın cinsiyeti hakkında tuhaf bir iddiada bulundu.

Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli

"MICHELLE OBAMA ERKEK" DEDİ

Errol Musk, Michele Obama'nın "kadın gibi giyinen bir erkek olduğunu" ve kocası Barack Obama'nın ise "eşcinsel" olduğunu iddia etti.

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Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli

Joshua Rubin ile "Wide Awake" adlı podcast'e konuk olan Errol Musk, "Obama'nın kadın kıyafetleri giyen bir adamla evli bir eşcinsel olduğunu fark ettik. Bunu hepimiz öğrendik. Bu genel bir bilgi değil." dedi.

Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli

SUNUCU ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sunucu Rubin şaşkınlıkla "Michelle Obama erkek mi?" diye sordu.

Errol Musk ise "Elbette, bunu bilmiyorsun, değil mi?" dedi.

Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli

KOMEDYENİN KOMPLO TEORİSİNE GÖNDERME

Errol Musk, 2014 yılında komedyen John Rivers'ın Michele Obama hakkında ortaya attığı komplo teorisinden alıntı yaptı.

Errol, "John Rivers bunu kamuoyuna açıkladı ve bu arada iki hafta sonra öldü. Onu baltaladılar, evet. Yani bu herkesçe bilinen bir şey. Bunu her yerde araştırabilirsiniz" dedi.

Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli

Rivers, tuhaf iddiayı ortaya attıktan birkaç hafta sonra beyin hasarı nedeniyle 4 Eylül 2014'te hayatını kaybetti. Errol'ın iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Errol ise sözlerine "Ve evet, Michelle Obama bir erkek, belli ki. Eşofmanlı ve 9 inçlik aletinin aşağı sarktığı fotoğrafları var... bu penis" şeklinde devam etti.

Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli

Barack Obama ve Michelle 1989'da bir hukuk firmasında tanıştılar ve 1992'de ise evlendiler. Çiftin Malia (26) ve Sasha (23) olmak üzere iki çocukları var.