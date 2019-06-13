Kan donduran cezaevi! Mahkumlar kadınlar koğuşunu basıp tecavüz ediyor...

Dünyanın en tehlikeli hapishanesi olarak gösterilen Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi, çetelerin kan donduran eylemlerine sahne oluyor. Sadece geçen yl 75 mahkum cezaevi içinde öldürüldü. Mahkum çeteciler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. Ne gardiyanlar ne de polis yaşananlara engel olabiliyor. Çete üyeleri zaman zaman kadınlar koğuşunu basıp buradaki kadınlara tecavüz ediyor. Son bir yılda 20 kadın mahkum bu nedenle hamile kaldı.