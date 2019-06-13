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Kan donduran cezaevi! Mahkumlar kadınlar koğuşunu basıp tecavüz ediyor...

Dünyanın en tehlikeli hapishanesi olarak gösterilen Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi'ndeki çetelerin eylemleri kan donduruyor. Pedrinhas Cezaevi, çetelerin eylemlerine sahne oluyor. Sadece geçen yl 75 mahkum cezaevi içinde öldürüldü.

13.06.2019 21:04 - Son Güncelleme:
Kan donduran cezaevi! Mahkumlar kadınlar koğuşunu basıp tecavüz ediyor...

Dünyanın en tehlikeli hapishanesi olarak gösterilen Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi, çetelerin kan donduran eylemlerine sahne oluyor. Sadece geçen yl 75 mahkum cezaevi içinde öldürüldü. Mahkum çeteciler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. Ne gardiyanlar ne de polis yaşananlara engel olabiliyor. Çete üyeleri zaman zaman kadınlar koğuşunu basıp buradaki kadınlara tecavüz ediyor. Son bir yılda 20 kadın mahkum bu nedenle hamile kaldı.

Kan donduran cezaevi! Mahkumlar kadınlar koğuşunu basıp tecavüz ediyor...

Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi, yaşadığımız gezeğenin en dehşet verici cezaevilerinden birisi olarak gösteriliyor. Sık sık çatışmaların yaşandığı, mahkumların isyan çıkardığı bu korkunç cezaevinde sadece geçtiğimiz yıl 75 mahkum öldürüldü.

Kan donduran cezaevi! Mahkumlar kadınlar koğuşunu basıp tecavüz ediyor...

Dışarıda süren çete savaşları cezaevinde de sürünce, çete üyeleri birbirini öldürmeye başladı. Ne yazık ki bu cinayetlere ne gardiyanlar ne de polisler engel olamıyor.

Kan donduran cezaevi! Mahkumlar kadınlar koğuşunu basıp tecavüz ediyor...

Pedrinhas Cezaevi'nde; çete üyeleri, mafyalar, katiller, caniler, uyuşturucu satıcıları ve psikopatlar bulunuyor. Bunlar zaman zaman birbiriyle kapışıyor.

Kan donduran cezaevi! Mahkumlar kadınlar koğuşunu basıp tecavüz ediyor...

Bütün engellemelere rağmen özellikle çete üyeleri içeriye ateşli silahlar sokuyor. Hatta geçenlerde çete üyeleri arasında resmen silahlı çatışma çıktı.İşin ilginç yanı silahlı çatışmada bir de pompalı tüfek bulundu.

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