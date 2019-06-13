Dünyayı sömüren aile nasıl zengin oldu? İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların sırlarla dolu hikayesi

Küresel siyasete yön veren ailelere baktığımızda karşımıza ilk çıkan ilk isim: Rockefeller... Birçok ekonomik ve siyasi olayda parmağı olduğu düşünülen, dünyanın gördüğü gelmiş geçmiş en karanlık ailelerden birisi Rockefeller ailesi... Uluslararası finans alanında Rockefeller'lar kadar güçlü olduğu düşünülen, özel bir aile daha belki de yoktur. İşte dünyanın en karanlık ailelerinden biri olarak kabul edilen Rockefeller ailesinin sırlarla dolu hikayesi...

13.06.2019 21:18 - Son Güncelleme: 13.06.2019 21:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





