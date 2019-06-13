Japonların 2.Dünya Savaşı'ndaki gizli silahları kan donduran cinsten! İşte Japonların 2.Dünya Savaşı silahları

Japonların 2.Dünya Savaşı'ndaki gizli silahları oldukça merak ediliyor. Japonlar, müttefik kuvvetlerin Avrupa'daki bombalı saldırılarını gördükten sonra, benzer bir saldırının Japonya üzerinde gerçekleşmesinden korkarak, bir önleme uçağı üretmek isteğindeydi. Askeri plancılar, böyle bir saldırının an meselesi olduğunu düşünmekteydiler ve B-29 Superfortress'ler, çoğu Japon savaş uçağının ulaşabildiğinin daha üstünde bir noktada uçmaktaydı. Bu yüzden de Me 163, bu sorun için geçerli bir çözüm olarak gözükmekteydi.