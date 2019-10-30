Kamışlı'dan yeni görüntü! Rus askeri polisi devriyede

Sınır hattından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteciler, Kamışlı'da Rus devriyelerini görüntüledi. Öte yandan Milli Savunma Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır.Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada" denildi.

30.10.2019 17:48 - Son Güncelleme: 30.10.2019 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





