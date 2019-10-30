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Kamışlı'dan yeni görüntü! Rus askeri polisi devriyede

Sınır hattından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteciler, Kamışlı'da Rus devriyelerini görüntüledi. Öte yandan Milli Savunma Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır.Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada" denildi.

30.10.2019 17:48 - Son Güncelleme: 30.10.2019 17:48
Kamışlı'dan yeni görüntü! Rus askeri polisi devriyede

Sınır hattından sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus askeri polisleri A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteciler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kamışlı'dan yeni görüntü! Rus askeri polisi devriyede

Rus askeri polislerinin Türkiye ile varılan ortak mutabakat kapsamında bölgede devriye gezdiği görüldü.

Kamışlı'dan yeni görüntü! Rus askeri polisi devriyede

BAKANLIK DUYURDU: ORTAK DEVRİYE BAŞLAYACAK
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır" denildi.

Kamışlı'dan yeni görüntü! Rus askeri polisi devriyede

Savunma Bakanlığı açıklamasında, Rusya tarafından YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte sınırın 30 kilometre derinliğine çekilmesinin tamamlandığının bildirildiği belirtilerek, "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır.

Kamışlı'dan yeni görüntü! Rus askeri polisi devriyede

Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

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