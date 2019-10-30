Kamışlı'dan yeni görüntü! Rus askeri polisi devriyede
Sınır hattından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteciler, Kamışlı'da Rus devriyelerini görüntüledi. Öte yandan Milli Savunma Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır.Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada" denildi.
30.10.2019 17:48
- Son Güncelleme: 30.10.2019 17:48
Savunma Bakanlığı açıklamasında, Rusya tarafından YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte sınırın 30 kilometre derinliğine çekilmesinin tamamlandığının bildirildiği belirtilerek, "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır.
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