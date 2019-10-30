Kamışlı'dan yeni görüntü! Rus askeri polisi devriyede

Sınır hattından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteciler, Kamışlı'da Rus devriyelerini görüntüledi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır." denildi. İşte devriye alanından sıcak görüntüler.
Sınır hattından sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus askeri polisleri A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteciler tarafından saniye saniye görüntülendi.
Rus askeri polislerinin Türkiye ile varılan ortak mutabakat kapsamında bölgede devriye gezdiği görüldü.
BAKANLIK DUYURDU: ORTAK DEVRİYE BAŞLAYACAK
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır" denildi.
Savunma Bakanlığı açıklamasında, Rusya tarafından YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte sınırın 30 kilometre derinliğine çekilmesinin tamamlandığının bildirildiği belirtilerek, "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır.
Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu.
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