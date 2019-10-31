Donald Trump'ın yakın arkadaşı sapık milyarderle ilgili flaş iddia! Öldürüldü mü?

Baden, "Delillerin intihardan daha çok cinayete işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü (alt çene ve gırtlak arasında bulunan) hyoid kemiğinde, özellikle tiroid kıkırdağında intihar için olağandışı sayılan ve boğulmaya işaret eden 3 kırık var." diye konuştu.