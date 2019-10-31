Donald Trump'ın yakın arkadaşı sapık milyarderle ilgili flaş iddia! Öldürüldü mü?
ABD'de fuhuş ağı oluşturduğu ve küçük yaşta kızları istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanedeki hücresinde intihar ettiği iddia edilen ünlü milyarder Jeffrey Epstein'ın öldürülmüş olabileceği belirtildi. ABD'de yayın yapan Fox TV'ye konuşan New York Adli Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden, Epstein'ın vücudunda intihar ile çelişen ve cinayeti işaret eden bulgular olduğunu söyledi.
31.10.2019 10:31
- Son Güncelleme: 31.10.2019 10:31
Epstein'in kardeşi tarafından ölümünü araştırmak üzere özel görevlendirilen New York Adli Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden Fox TV'de cinayeti işaret açıklamalarda bulundu.
Baden, "Delillerin intihardan daha çok cinayete işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü (alt çene ve gırtlak arasında bulunan) hyoid kemiğinde, özellikle tiroid kıkırdağında intihar için olağandışı sayılan ve boğulmaya işaret eden 3 kırık var." diye konuştu.
Baden, "Bu üç kırık, kendini asarak gerçekleştirilen intiharlarda çok sıra dışı bir şey ve daha çok boğulmanın yol açtığı ölümlerde görülüyor." ifadesini kullandı.
"BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM"
Michael Baden, o gece intihar riskine karşı Epstein'ı her yarım saatte kontrol etmesi gereken iki gardiyanın uyuyakalması ve güvenlik kameralarının da arızalanmasının cinayet şüphesini güçlendirdiğini dile getirdi.
"50 yıl boyunca New York eyaletindeki cezaevlerinde meydana gelen tüm ölümleri araştırdım. İki gardiyanın aynı anda uyuyakaldığı ve kameraların da çalışmadığını hiç görmedim." ifadesini kullanan Baden, Epstein'ın ölümü konusunda bağımsız incelemesinin hala tamamlanmadığını da sözlerine ekledi.