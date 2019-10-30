Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Ağza alınmayacak ifadeler...
Ölümünden sonra da dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri Diana Spencer. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümü. Prenses Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte onlardan biri daha ortaya çıktı. Prenses Diana'nın annesinin kızına söylediği iddia edilen son sözler akıl alır gibi değil.
30.10.2019 09:54
- Son Güncelleme: 30.10.2019 10:02
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