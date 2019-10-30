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Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Ağza alınmayacak ifadeler...

Ölümünden sonra da dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri Diana Spencer. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümü. Prenses Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte onlardan biri daha ortaya çıktı. Prenses Diana'nın annesinin kızına söylediği iddia edilen son sözler akıl alır gibi değil.

30.10.2019 09:54 - Son Güncelleme: 30.10.2019 10:02
Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Ağza alınmayacak ifadeler...

Prens Charles ve Prenses Diana, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanmışlardı.

Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Ağza alınmayacak ifadeler...

Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayımlanmıştı.

Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Ağza alınmayacak ifadeler...

Diana'nın ailesi ile ilişkisini konu alan yeni bir belgesel yapımında yer alan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Ağza alınmayacak ifadeler...

Belgeselde görüşlerine başvurulan Prenses Diana'nın baş hizmetkarı Paul Burrell, Diana'nın annesi Frances Shand Kydd'ın kızına, 'fahişe' dediğini öne sürdü.

Prenses Diana'nın annesinin son sözleri ortaya çıktı! Ağza alınmayacak ifadeler...

Burrell, annesinin Diana'yı Mısırlı iş insanı Dodi Fayed'le olan ilişkisi sebebiyle ağır ithamlarla tanımladığını ifade etti.

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