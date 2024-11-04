Kamala Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia! Diddy partilerinde görüntüleri mi var? FBI kayıtlara ulaştı

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimlerine saatler kala Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan Diddy ile bağı dolayısıyla gündeme damga vurdu.

ABD SİYASETİNİ TEMELDEN SARSACAK KASET Sean Diddy Combs'un "Freak Off" albümünden yakın zamanda ele geçirilen kayırlarda Kamala Harris ve en büyük destekçilerinden Jennifer Lopez hakkında ABD siyasetini "temelden sarsacak ve tüm dünyada şok dalgalarına yol açacak" ifşaatlar elde edildiği iddia edildi.