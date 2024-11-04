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Kamala Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia! Diddy partilerinde görüntüleri mi var? FBI kayıtlara ulaştı

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris hakkında tüm dünyada şok dalgaları yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Kamala Harris'in, seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan ABD'li rapçi Sean Diddy Combs'un "Freak off" partilerinde görüntülerinin olduğu iddia edildi. FBI'ın söz konusu görüntülere ulaştığı öne sürülürken bunların Kamala Harris'in siyasi kariyerini bitirebileceği konuşuluyor. Trump destekçileri ise Harris'i Diddy ile bağı dolayısıyla hedef gösteriyor. İşte, Kamala Harris ile Diddy arasındaki bağa ilişkin tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 22:44 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:31
Kamala Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia! Diddy partilerinde görüntüleri mi var? FBI kayıtlara ulaştı

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimlerine saatler kala Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan Diddy ile bağı dolayısıyla gündeme damga vurdu.

Kamala Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia! Diddy partilerinde görüntüleri mi var? FBI kayıtlara ulaştı

ABD SİYASETİNİ TEMELDEN SARSACAK KASET

Sean Diddy Combs'un "Freak Off" albümünden yakın zamanda ele geçirilen kayırlarda Kamala Harris ve en büyük destekçilerinden Jennifer Lopez hakkında ABD siyasetini "temelden sarsacak ve tüm dünyada şok dalgalarına yol açacak" ifşaatlar elde edildiği iddia edildi.

Kamala Harris’in siyasi kariyerini bitirecek iddia! Diddy partilerinde görüntüleri mi var? FBI kayıtlara ulaştı

FBI KAMALA HARRIS'İN GÖRÜNTÜLERİNE Mİ ULAŞTI?

The People's Voice'ın iddiasına göre FBI tarafından ele geçirilen görüntüler yayımlanırsa Harris'in siyasi kariyeri mahvolacak. Demokrat adayın söz konusu görüntüleri gizli tutmak için elinden geleni yaptığı iddia ediliyor.

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