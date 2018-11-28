Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bu ülkelerdeki erkekler çok şanslı!

28 Kasım 2018 Çarşamba, 22:34:10 Güncelleme: 23:12:57
Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Avustralya

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.

Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.

Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir.

Kadınlar evlenmek için para ödüyor

İtalya

Bu ülkede doğum oranlarının azlığı kadar evlilik oranlarıda oldukça azdır.

Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Devlet yönetiminin çeşitli çalışmalarına rağmen erkekler bu ülkede kalıcı evliliğe karşıdır.

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