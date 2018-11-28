Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bu ülkelerdeki erkekler çok şanslı! Avustralya Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler. Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler. Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir. İtalya Bu ülkede doğum oranlarının azlığı kadar evlilik oranlarıda oldukça azdır. Devlet yönetiminin çeşitli çalışmalarına rağmen erkekler bu ülkede kalıcı evliliğe karşıdır. Genel olarak normal karşılanan bu durumun bazı bölgelerde tepkilere neden olduğu ve evlenebilecek erkeklere çeşitli para destekleri sunuldulduğu bilinmektedir. Rusya Kadın nüfusunun en fazla olduğu ülkelerin başında gelen Rusya'da erkeklerin sürekli olarak içki içmesi cinselliği bitirmektedir.