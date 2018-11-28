Kuzey Kore liderinin bilinmeyen ilginç özellikleri

İşte Kuzey Kore liderinin pek bilinmeyen ilginç özellikleri...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 20:31:57 Güncelleme: 20:32:44
Kuzey Kore liderinin bilinmeyen ilginç özellikleri

Kuzey Kore'yi 1948-1994 yılları arasında tam 46 yıl yöneten ülkenin efsane lideri Kim İl-sung, 1994 yılında hayatını kaybedince yerine oğlu Kim Jong-il yönetmeye başlamıştı. İşte Kuzey Kore liderinin pek bilinmeyen ilginç özellikleri…

Kuzey Kore liderinin bilinmeyen ilginç özellikleri


Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.

Kuzey Kore liderinin bilinmeyen ilginç özellikleri

İkinci eşi ise şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.

Kuzey Kore liderinin bilinmeyen ilginç özellikleri

En büyük oğlan öldürüldü

En büyük oğlan olan Kim Jong-nam, 2001'e kadar babanın yerine gelecek en büyük çocuk olarak görülüyordu. Ancak 2001'de bir hata yaptı, sahte pasaportla gittiği Tokyo'daki Disneyland'i ziyaret ederken yakalandı.

Kuzey Kore liderinin bilinmeyen ilginç özellikleri


Sonra Macao'da yaşamaya başlayan büyük oğlan, ülkenin rejimini, hafifçe eleştirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz şubat ayında Malezya'da öldürüldü.

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