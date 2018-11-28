Kuzey Kore liderinin bilinmeyen ilginç özellikleri
İşte Kuzey Kore liderinin pek bilinmeyen ilginç özellikleri...
28 Kasım 2018 Çarşamba, 20:31:57
Güncelleme: 20:32:44
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Kuzey Kore'yi 1948-1994 yılları arasında tam 46 yıl yöneten ülkenin efsane lideri Kim İl-sung, 1994 yılında hayatını kaybedince yerine oğlu Kim Jong-il yönetmeye başlamıştı. İşte Kuzey Kore liderinin pek bilinmeyen ilginç özellikleri…
Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.
İkinci eşi ise şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.
En büyük oğlan öldürüldü
En büyük oğlan olan Kim Jong-nam, 2001'e kadar babanın yerine gelecek en büyük çocuk olarak görülüyordu. Ancak 2001'de bir hata yaptı, sahte pasaportla gittiği Tokyo'daki Disneyland'i ziyaret ederken yakalandı.
Sonra Macao'da yaşamaya başlayan büyük oğlan, ülkenin rejimini, hafifçe eleştirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz şubat ayında Malezya'da öldürüldü.