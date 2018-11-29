Deutsche Bank’da kara para aklama araması

Kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştiriliyor

29 Kasım 2018 Perşembe, 13:33:27 Güncelleme: 13:34:28
Deutsche Bank’da kara para aklama araması

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi.

Deutsche Bank’da kara para aklama araması

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada federal polis yetkilileri ile birlikte kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştiriliyor.

Deutsche Bank’da kara para aklama araması

Alman medyasına göre ise vergi müfettişlerinin de yer aldığı yaklaşık 170 kişilik ekip sabah altıdan beri bankanın merkezinde arama yapıyor.

Deutsche Bank’da kara para aklama araması

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank'ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Deutsche Bank’da kara para aklama araması

Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek, 8,27 avrodan işlem görüyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kadınlar evlenmek için para ödüyor
Kadınlar evlenmek için para ödüyor