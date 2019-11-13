Kadın iç çamaşırıyla cinsel ilişki fantezisi sonu oldu! Metal çubukla dehşet saçtı
İngiltere geçtiğimiz nisan ayında yaşanan bir cinayetle sarsıldı. Kan donduran cinayetin ayrıntıları ise günlerce konuşulacak cinstendi. 38 yaşındaki Roderick Deakin-White isimli adam 34 yaşındaki nişanlısı Amy Parsons'ı acımasızca öldürdü. Cinayetin altından çıkan detay ise gündeme bomba gibi düştü. Genç adamın "kadın iç çamaşırı giyme takıntısı"yla başa çıkamayan Parsons'ın başka biriyle ilişki yaşamaya başlaması cinayetin nedeni olarak görüldü. İşte o vahşetin detayları...
13.11.2019 13:36
- Son Güncelleme: 13.11.2019 13:38
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