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Kadın iç çamaşırıyla cinsel ilişki fantezisi sonu oldu! Metal çubukla dehşet saçtı

İngiltere geçtiğimiz nisan ayında yaşanan bir cinayetle sarsıldı. Kan donduran cinayetin ayrıntıları ise günlerce konuşulacak cinstendi. 38 yaşındaki Roderick Deakin-White isimli adam 34 yaşındaki nişanlısı Amy Parsons'ı acımasızca öldürdü. Cinayetin altından çıkan detay ise gündeme bomba gibi düştü. Genç adamın "kadın iç çamaşırı giyme takıntısı"yla başa çıkamayan Parsons'ın başka biriyle ilişki yaşamaya başlaması cinayetin nedeni olarak görüldü. İşte o vahşetin detayları...

13.11.2019 13:36 - Son Güncelleme: 13.11.2019 13:38
Kadın iç çamaşırıyla cinsel ilişki fantezisi sonu oldu! Metal çubukla dehşet saçtı

8 yıllık erkek arkadaşının, kadın çamaşırı giymesinden usanan Amy Parsons, gizli bir birliktelik yaşamaya başladı. Maalesef ilişkiyi itiraf ettiğinde öleceğinden haberi yoktu...

Kadın iç çamaşırıyla cinsel ilişki fantezisi sonu oldu! Metal çubukla dehşet saçtı

8 yıldır ilişki yaşayan Roderick Deakin-White ve Amy Parsons çifti nişan hazırlığındaydı ve Londra'daki evlerinde birlikte yaşayarak evlilik provası yapıyordu.

Kadın iç çamaşırıyla cinsel ilişki fantezisi sonu oldu! Metal çubukla dehşet saçtı

Ancak 38 yaşındaki Roderick Deakin-White'ın tuhaf bir fetişi ortaya çıktı. Roderick Deakin-White, cinsel ilişki sırasında kadın kıyafetleri ve iç çamaşırları giymekten hoşlanıyordu.

Kadın iç çamaşırıyla cinsel ilişki fantezisi sonu oldu! Metal çubukla dehşet saçtı

Nişanlısı bu duruma uzun bir süre katlandı ve alışmaya çalıştı. Ancak ne kadar uğraşsa da başaramadı ve Amy, nişanlısını bu alışkanlığıyla kabul edemedi.

Kadın iç çamaşırıyla cinsel ilişki fantezisi sonu oldu! Metal çubukla dehşet saçtı

İlişkisinde mutsuz olan 34 yaşındaki Amy, iş yerinden tanıdığı James Saunders ile gizli bir ilişki yaşamaya başladı. İkili gizlice buluşup görüşüyordu.

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