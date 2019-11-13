Venedik'te sel felaketi! Son 50 yılın en yüksek seviyesi!

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ancak bunun nasıl gerçekleştiğinin henüz öğrenilemediğini açıkladı. Belediye Başkanı Brugnaro kentin büyük bölümünün su altında kalmasına ise iklim değişikliğinin neden olduğunu savundu.

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