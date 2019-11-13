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Venedik'te sel felaketi! Son 50 yılın en yüksek seviyesi!

İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti olan Venedik, birkaç gündür su baskınlarıyla karşı karşıya. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro yüzde 85'i su altında kalan kentte 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Su baskını ile boğuşan kentte su seviyesi 1.87 metre ile son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

13.11.2019 15:53 - Son Güncelleme: 13.11.2019 16:44
Venedik'te sel felaketi! Son 50 yılın en yüksek seviyesi!

İtalya'da kanallarıyla ünlü Venedik kentinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle su seviyesi 187 santimetreye kadar yükseldi.

Venedik'te sel felaketi! Son 50 yılın en yüksek seviyesi!

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ancak bunun nasıl gerçekleştiğinin henüz öğrenilemediğini açıkladı. Belediye Başkanı Brugnaro kentin büyük bölümünün su altında kalmasına ise iklim değişikliğinin neden olduğunu savundu.

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Venedik'te sel felaketi! Son 50 yılın en yüksek seviyesi!

Yerel medya çok sayıda tarihi bölgenin, evlerin ve otellerin su altında kaldığını duyurdu.

Venedik'te sel felaketi! Son 50 yılın en yüksek seviyesi!

Venedik'te en yüksek su seviyesi 1966'da ölçülmüştü. 53 yıl önce su seviyesi tam 198 santimetreye ulaşmıştı.

Venedik'te sel felaketi! Son 50 yılın en yüksek seviyesi!

Ülkenin güneyindeki Sicilya adasında pek çok şehirde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verilirken, okullar tatil edildi.

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