Venedik'te sel felaketi! Son 50 yılın en yüksek seviyesi!
İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti olan Venedik, birkaç gündür su baskınlarıyla karşı karşıya. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro yüzde 85'i su altında kalan kentte 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Su baskını ile boğuşan kentte su seviyesi 1.87 metre ile son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
13.11.2019 15:53
- Son Güncelleme: 13.11.2019 16:44
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ancak bunun nasıl gerçekleştiğinin henüz öğrenilemediğini açıkladı. Belediye Başkanı Brugnaro kentin büyük bölümünün su altında kalmasına ise iklim değişikliğinin neden olduğunu savundu.
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