Bilim adamlarından ürküten açıklama! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek
İnsan nesli nasıl tükenecek? İnsanlığı bekleyen en büyük tehlike ne? Hiç beklemediğimiz halde tükenmenin eşiğine mi geldik? Oxford Üniversitesi'ndeki bilim adamları, insanlığın neslinin tükenmesi üzerine yürüttükleri çalışmada şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. İşte Nobel'e layık görülen 50 bilim insana göre, insanlığın sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosu...
13.11.2019 10:57
- Son Güncelleme: 13.11.2019 10:57
Doğal afetler dünyanın sonunu getirebilir
Bilim insanlarından oluşan ekip, insanlığın sonunu getirebilecek felaketler arasında doğa olaylarını gösteriyor. Ancak insan eliyle meydana gelebilecek felaketler olan nükleer savaş, iklim değişikliği ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı gibi olaylar da insan neslinin sona ermesine neden olabilir.
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