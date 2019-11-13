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Bilim adamlarından ürküten açıklama! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek

İnsan nesli nasıl tükenecek? İnsanlığı bekleyen en büyük tehlike ne? Hiç beklemediğimiz halde tükenmenin eşiğine mi geldik? Oxford Üniversitesi'ndeki bilim adamları, insanlığın neslinin tükenmesi üzerine yürüttükleri çalışmada şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. İşte Nobel'e layık görülen 50 bilim insana göre, insanlığın sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosu...

13.11.2019 10:57 - Son Güncelleme: 13.11.2019 10:57
Bilim adamları açıkladı! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek

Bilim dünyası, İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın sonuçlarını konuşuyor.

Bilim adamları açıkladı! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmaları için Etiyopya ve Fas'ta elde edilen on binlerce yıllık arkeolojik bulguları kullandılar. Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle neslimizin tükenmesi ihtimali hesaplandı.

Bilim adamları açıkladı! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek

İnsanlığın neslinin tükenme ihtimali 14 binde 1!

Bilim insanlarının 350 bin yıllık arkeolojik verileri incelediği ve bu verilere dayanarak insanlığın neslinin tükenme olasılığının hesaplandığı belirtildi. Yapılan çalışmada insanlığın neslinin tükenme ihtimali 14 binde 1 olarak hesaplandı.

Bilim adamları açıkladı! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek

Neslimizin tükenmesinin bu 14 binde 1'lik ihtimali, bir insanın üzerine yıldırım düşmesi ihtimali olan 700 binde 1'den çok daha yüksek bir oran. Hatta bir insanın köpekbalığı saldırısına uğraması bile insanlığın neslinin sona erecek olmasından daha uzak bir ihtimal olduğu açıklandı.

Bilim adamları açıkladı! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek

Doğal afetler dünyanın sonunu getirebilir

Bilim insanlarından oluşan ekip, insanlığın sonunu getirebilecek felaketler arasında doğa olaylarını gösteriyor. Ancak insan eliyle meydana gelebilecek felaketler olan nükleer savaş, iklim değişikliği ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı gibi olaylar da insan neslinin sona ermesine neden olabilir.

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