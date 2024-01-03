Japonya’daki uçak kazasında ihmal var mı? Kritik detay sahil güvenlik kaynağı ile ortaya çıktı! Yolcular 90 saniyelik tahliyeyi işte böyle anlattı…

Japonya 'nın başkenti Tokyo 'da Haneda Havalimanı'nda pistte çarpışan iki uçakla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. İniş yaparken Japon Sahil Güvenlik uçağı ile çarpışan ve büyük bir yangın çıkan uçakla ilgili ihmal soruşturması devam ederken kontrol kulesinden alınan ses kayıtları, yolcu uçağına iniş izni verildiğini gösteriyor.

Mürettebattaki beş kişinin hayatını kaybettiği kazada 379 yolcu ise tahliye kaydırağı ile 90 saniyede uçaktan kurtarıldı.

3

BİR PİSTE İKİ UÇAK İZNİ!

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, hava trafik kontrolünün kazayla ilgili verdiği bilgiler ile sahil güvenlik uçağının kaptanı arasında tutarsızlıklar olduğunu belirtmişti. İsmi açıklanmayan bir ulaştırma bakanlığı kaynağına atıfta bulunan NHK, JAL jet uçağına Haneda'daki C pistine inmesi için izin verdiğini ve daha küçük olan uçağa ise pistin yakınında durmasını söylediğini belirtti. Bir sahil güvenlik kaynağı ise NHK'ya pilotun kalkış izninin alındığını belirtti.

Salı günü geç saatlerde verilen bir bilgiye göre uçağın hava trafik kontrolünden iniş izni alıp almadığı sorulduğunda yetkililer, "Anladığımız kadarıyla bu izin verilmiştir." şeklinde konuşmuştu.