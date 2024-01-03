SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Japonya’daki uçak kazasında ihmal var mı? Kritik detay sahil güvenlik kaynağı ile ortaya çıktı! Yolcular 90 saniyelik tahliyeyi işte böyle anlattı…

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda meydana gelen kazada kritik detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kazada ihmal olup olmadığına ilişkin soruşturma devam ederken kontrol kulesinden alınan ses kayıtları ve sahil güvenlikten gelen bilgiler kazayı aydınlatmaya başladı. 90 saniyelik tahliye ile uçaktan kurtarılan yolcular ise o anları anlattı. İşte, detaylar…

Son dakika: Japonyanın başkenti Tokyodaki Haneda Havalimanında korku dolu anlar! Pistteki uçakta yangın çıktı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 15:01 Güncelleme 03 Ocak 2024, 15:01
Japonya’daki uçak kazasında ihmal var mı? Kritik detay sahil güvenlik kaynağı ile ortaya çıktı! Yolcular 90 saniyelik tahliyeyi işte böyle anlattı… 1

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Haneda Havalimanı'nda pistte çarpışan iki uçakla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. İniş yaparken Japon Sahil Güvenlik uçağı ile çarpışan ve büyük bir yangın çıkan uçakla ilgili ihmal soruşturması devam ederken kontrol kulesinden alınan ses kayıtları, yolcu uçağına iniş izni verildiğini gösteriyor.

Japonya’daki uçak kazasında ihmal var mı? Kritik detay sahil güvenlik kaynağı ile ortaya çıktı! Yolcular 90 saniyelik tahliyeyi işte böyle anlattı… 2

90 SANİYELİK TAHLİYE

Mürettebattaki beş kişinin hayatını kaybettiği kazada 379 yolcu ise tahliye kaydırağı ile 90 saniyede uçaktan kurtarıldı.

Japonya’daki uçak kazasında ihmal var mı? Kritik detay sahil güvenlik kaynağı ile ortaya çıktı! Yolcular 90 saniyelik tahliyeyi işte böyle anlattı… 3

BİR PİSTE İKİ UÇAK İZNİ!

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, hava trafik kontrolünün kazayla ilgili verdiği bilgiler ile sahil güvenlik uçağının kaptanı arasında tutarsızlıklar olduğunu belirtmişti. İsmi açıklanmayan bir ulaştırma bakanlığı kaynağına atıfta bulunan NHK, JAL jet uçağına Haneda'daki C pistine inmesi için izin verdiğini ve daha küçük olan uçağa ise pistin yakınında durmasını söylediğini belirtti. Bir sahil güvenlik kaynağı ise NHK'ya pilotun kalkış izninin alındığını belirtti.

Salı günü geç saatlerde verilen bir bilgiye göre uçağın hava trafik kontrolünden iniş izni alıp almadığı sorulduğunda yetkililer, "Anladığımız kadarıyla bu izin verilmiştir." şeklinde konuşmuştu.

SON DAKİKA