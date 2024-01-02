Havalimanında çok iyi yangın ekipmanları var. Olaya anında müdahale ettiler yoksa bütün yolcular yanabilirdi. Burada şişme tahliye botları devreye girmiş olabilir. Hem yangın devam ediyor hem tahliye gerçekleşiyor. Böyle bir tehlike anında oradaki insanları çıkarmak büyük başarı. Oradaki yetkilileri kutlamak gerekir.

"BU BİR MUCİZE"

A Haber canlı yayınına katılan bir diğer isim Uçak yüksek mühendisi Dr. Haluk Kul tahliyenin bir mucize olduğunu ifade ederken şunları söyledi:

"Tahliye büyük bir mucizedir. Ancak bu mucizeyi oluşturan küçük şeylerdir. Havacılıkta her şeyden önce bizler emniyete bakıyoruz. Kaza olmamasını ve kötü insanların kötü işler yapmamasını istiyoruz.