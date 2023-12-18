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İsrailli esirlerin ailelerinden katil Netayahu'ya tepki yağmaya devam ediyor: Bakanlık yakındaki yolu 241 saniye boyunca trafiğe kapattılar

İsrail Kanal 12 televizyonunun yayımladığı videoya göre, bakanlık yakınlarında toplanan esir yakınları ellerinde taşıdıkları dövizlerle yakınlarının serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulundu. Göstericiler, bakanlık yakınlarındaki bir yolu Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin sayısına atfen 241 saniye boyunca trafiğe kapattı.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 01:32 Güncelleme 18 Aralık 2023, 01:40
İsrailli esirlerin ailelerinden katil Netayahu’ya tepki yağmaya devam ediyor: Bakanlık yakındaki yolu 241 saniye boyunca trafiğe kapattılar 1

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında gösteri düzenledi.

İsrailli esirlerin ailelerinden katil Netayahu’ya tepki yağmaya devam ediyor: Bakanlık yakındaki yolu 241 saniye boyunca trafiğe kapattılar 2

İsrail Kanal 12 televizyonunun yayımladığı videoya göre, bakanlık yakınlarında toplanan esir yakınları ellerinde taşıdıkları dövizlerle yakınlarının serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulundu.

İsrailli esirlerin ailelerinden katil Netayahu’ya tepki yağmaya devam ediyor: Bakanlık yakındaki yolu 241 saniye boyunca trafiğe kapattılar 3

Göstericiler, bakanlık yakınlarındaki bir yolu Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin sayısına atfen 241 saniye boyunca trafiğe kapattı.

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