İsrailli esirlerin ailelerinden katil Netayahu'ya tepki yağmaya devam ediyor: Bakanlık yakındaki yolu 241 saniye boyunca trafiğe kapattılar

İsrail Kanal 12 televizyonunun yayımladığı videoya göre, bakanlık yakınlarında toplanan esir yakınları ellerinde taşıdıkları dövizlerle yakınlarının serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulundu. Göstericiler, bakanlık yakınlarındaki bir yolu Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin sayısına atfen 241 saniye boyunca trafiğe kapattı.