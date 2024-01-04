Özgür Filistin için direnişe devam! Hamas yeni görüntüleri paylaştı | İşgalci İsrail askerlerini böyle avladılar...

İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım suçu işlerken El-Kassam Tugayları büyük bir direniş örneği gösteriyor. Hamas güçleri, İsrail askerlerinin tanklarını vurduğu görüntüleri yayınladı. İsrail güçleri ile Kassam Tugayları'nın birebir çatıştığı noktada Filistinli mücahitler, Siyonist katilleri tek tek hem keskin nişancı tüfekleri hem de bazukalarla avladı. Yayınlanan bu görüntülerde Kassam Tugayları'nın İsrail tanklarını da nokta atışı ile imha ettiği görülüyor. İşte o anlar…