İtalya'da 700 milyon dolarlık süper yata el konuldu! "Putin'e ait" iddiası kriz çıkartacak
Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrası Batılı ülkeler tarafından ardı ardına açıklanan yaptırımların hedefinde Rus oligarklar da var. Son olarak Rus milyarder Andrey Melnichenko'ya ait dünyanın en büyük yelkenlisine İtalya'da el konuldu. İtalya'da demirli 140 metrelik devasa bir yat da soru işareti yarattı. 700 milyon dolar değerindeki lüks yatan Rusya lideri Putin'e ait olduğu iddia ediliyor. İddiayı ilk olarak New York Times gazetesi ortaya attı. Gazeteye göre Scheherazade isimli yatın sahibi Rusya lideri. italyan yetkililerse, 700 milyon dolar değerindeki süper yatın sahibini araştırıyor.
14.03.2022 13:02 - Son Güncelleme: 14.03.2022 13:17