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Haberler Dünya İtalya'da 700 milyon dolarlık süper yata el konuldu! "Putin'e ait" iddiası kriz çıkartacak

İtalya'da 700 milyon dolarlık süper yata el konuldu! "Putin'e ait" iddiası kriz çıkartacak

Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrası Batılı ülkeler tarafından ardı ardına açıklanan yaptırımların hedefinde Rus oligarklar da var. Son olarak Rus milyarder Andrey Melnichenko'ya ait dünyanın en büyük yelkenlisine İtalya'da el konuldu. İtalya'da demirli 140 metrelik devasa bir yat da soru işareti yarattı. 700 milyon dolar değerindeki lüks yatan Rusya lideri Putin'e ait olduğu iddia ediliyor. İddiayı ilk olarak New York Times gazetesi ortaya attı. Gazeteye göre Scheherazade isimli yatın sahibi Rusya lideri. italyan yetkililerse, 700 milyon dolar değerindeki süper yatın sahibini araştırıyor.

14.03.2022 13:02 - Son Güncelleme: 14.03.2022 13:17
İtalya’da 700 milyon dolarlık süper yata el konuldu! Putin’e ait iddiası kriz çıkartacak

Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım gelirken, İtalya'nın el koyduğu oligarklara ait yatlara bir tane daha eklendi.

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İtalya’da 700 milyon dolarlık süper yata el konuldu! Putin’e ait iddiası kriz çıkartacak

El konulan süper yat, AB'nin yaptırım listesine alınan Rus oligark Andrey İgorovich Melnişenko'ya ait.

İtalya’da 700 milyon dolarlık süper yata el konuldu! Putin’e ait iddiası kriz çıkartacak


Bermuda bandıralı yat, İtalya'nın kuzeyindeki Trieste limanında tutuluyor.

İtalya’da 700 milyon dolarlık süper yata el konuldu! Putin’e ait iddiası kriz çıkartacak


143 metrelik dev yatın değeri 530 milyon euro.

İtalya’da 700 milyon dolarlık süper yata el konuldu! Putin’e ait iddiası kriz çıkartacak


İtalyan hükümeti, lüks yatın dünyanın en büyük yelkenlisi olduğunu belirtti. Yaptırım listesindeki Melnişenko, Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in sahibi.

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