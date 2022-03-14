Ukrayna sivilleri bombaladı iddiası! Rus basını duyurdu! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri
Rusya-Ukrayna savaşı 19. gününde şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda top mermisinin başkent Kiev'deki 9 katlı apartmana isabet ettiğini ve 2 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Rus basını Sputnik'in iddiasına göre Ukrayna'nın Donetsk'te sivillere yönelik bir saldırı düzenlendiği aktarıldı. İşte o bombardımandan kareler...
14.03.2022 12:13 - Son Güncelleme: 14.03.2022 13:53
İddiaya göre, Puşilin: "Ukrayna birliklerinin Toçka-U füzeleri kullanarak Donetsk'e düzenlediği saldırıda ölenler arasında çocuklar da var." dedi.