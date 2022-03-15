Putin’in kızının villasına baskın! Rusya - Ukrayna savaşına tepkiler başka ülkelere de sıçradı

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Pierre Haffner'le birlikte iki kişinin daha polis tarafından gözaltına alınıp sorgulandığı bilgisini geçti. AFP'ye göre, balkonuna Ukrayna bayrağı dikilen villanın sahibi, Putin'in eski damadı Kirill Shamalov.

Putin'in sürgündeki muhaliflerinden Vladimir Osheckin, aktivistlerin serbest bırakılması için sosyal bir paylaşım yaptı. Osheckin paylaşımda "Bu iyi insanlar yanlış bir şey yapmadı. Onlar ve biz Rus oligarklara ait villaların Ukraynalı mültecileri ağırlamasını teklif ediyoruz" diye yazdı ve polisten oligarkları değil halkı korumasını istedi.