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İtalya'da korona salgınından en çok darbe alan Bergamo'daki hastane ilk kez görüntülendi
İtalya'da korona salgınından en çok darbe alan Bergamo'daki hastane ilk kez görüntülendi
Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 978'e yükselirken; vaka sayısı da 35 bin 713'e çıktı. İtalya'da son 24 saatte, 475 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı 4 bin 207 arttı.
İtalya'da salgından en çok darbe alan Bergamo'daki hastane ilk kez görüntülendi.
19.03.2020 12:45
- Son Güncelleme: 19.03.2020 13:03
İtalya, corona virüste Çin'de ilk vakanın geçen yılın sonlarında tespit edilmesinden bu yana bir günde en yüksek resmi corona virüs ölüm oranını kaydetti.
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Dün ülke, corona virüs enfeksiyonlarının yavaşlamaya başlamasından sadece bir gün sonra Covid-19'tan 475 yeni ölüm bildirdi.
İtalya Sivil Koruma Ajansı 4 bin 207 yeni Covid-19 vakası duyurdu ve toplam vaka sayısı 31 bin 506'dan 35 bin 713'e çıktı.
BAŞBAKANDAN ÖNLEMLER DAHA DA ARTABİLİR MESAJI
Hürriyet'in haberine göre İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, yaptığı son dakika açıklamasında ülke genelinde salgın önlemlerinin daha da artabileceği uyarısında bulundu.
İtalyanların tek umudu salgına karşı alınan önlemlerin COVID-19'u yavaşlatabilmesi.