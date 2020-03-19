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İtalya'da korona salgınından en çok darbe alan Bergamo'daki hastane ilk kez görüntülendi

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 978'e yükselirken; vaka sayısı da 35 bin 713'e çıktı. İtalya'da son 24 saatte, 475 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı 4 bin 207 arttı.

İtalya'da salgından en çok darbe alan Bergamo'daki hastane ilk kez görüntülendi.

19.03.2020 12:45 - Son Güncelleme: 19.03.2020 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





