İtalya'dan gelen bu kareler dünyayı şoke etti! Koronovirüslü hastalar...
İtalya koronavirüse karşı hayatta kalma savaşı veriyor... Vaka sayısının 35 bin 713 olduğu, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 978'i bulduğu İtalya'nın Bergamo kentinde cenaze işlemlerine yetişilemiyor bile. Koronavirüs yüzünden dolup taşan hastanelerden ise tüyleri diken diken eden görüntüler geliyor. Ülkenin virüsten en kötü etkilenen bölgelerinden biri olan Cremona'da bir hastaneden gelen görüntüler ise olay yaratacak cinsten. İşte İtalya'dan son dakika gelişmeleri...
19.03.2020 17:44
- Son Güncelleme: 19.03.2020 17:52
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