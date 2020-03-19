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İtalya'dan gelen bu kareler dünyayı şoke etti! Koronovirüslü hastalar...

İtalya koronavirüse karşı hayatta kalma savaşı veriyor... Vaka sayısının 35 bin 713 olduğu, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 978'i bulduğu İtalya'nın Bergamo kentinde cenaze işlemlerine yetişilemiyor bile. Koronavirüs yüzünden dolup taşan hastanelerden ise tüyleri diken diken eden görüntüler geliyor. Ülkenin virüsten en kötü etkilenen bölgelerinden biri olan Cremona'da bir hastaneden gelen görüntüler ise olay yaratacak cinsten. İşte İtalya'dan son dakika gelişmeleri...

19.03.2020 17:44 - Son Güncelleme: 19.03.2020 17:52
İtalya'dan gelen bu kareler dünyayı şoke etti! Koronovirüslü hastalar...

Corona virüsü ölümlerinin 3 bine yaklaştığı, vaka sayısının da 35 bini geçtiği İtalya'da, ülkenin kuzey bölgesi salgından çok kötü etkilendi.

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İtalya'dan gelen bu kareler dünyayı şoke etti! Koronovirüslü hastalar...

Reuters haber ajansı foto-muhabiri Flavio Lo Scalzo, İtalya'nın kuzeyindeki Cremona kentindeki Oglio Po Hastanesi'ndeydi.

İtalya'dan gelen bu kareler dünyayı şoke etti! Koronovirüslü hastalar...

Lo Scalzo, İtalya'nın corona virüsünden en kötü etkilenen bölgelerinden biri olan Cremona'da, yoğun bakım ünitesindeki hastaları ve sağlık çalışanlarını fotoğrafladı.

İtalya'dan gelen bu kareler dünyayı şoke etti! Koronovirüslü hastalar...

İtalya'da sağlık çalışanları, daha önce de çok zor koşullarda çalıştıklarını açıklayarak "kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vermek zorunda kaldıklarını" itiraf etmişlerdi.

İtalya'dan gelen bu kareler dünyayı şoke etti! Koronovirüslü hastalar...

Reuters tarafından servis edilen bu fotoğraflar, İtalya'nın salgından ne kadar kötü etkilendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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