İtalya Toskana'da mahsur kalan Şehrazat isimli yat Putin'e mi ait? 700 milyon dolarlık lüks yat... İçinde yok yok
Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar peş peşe geliyor. Avrupa'da Rus oligarkların yatlarına birer birer el konulurken İtalya Toskana'daki yat ise akılları karıştırdı. Toskana'da mahsur kalan 140 metre uzunluğunda 700 milyon dolar değerinde ultra lüks yatın sahibi bulunamıyor. Putin muhalifi Navanly'nin ekibinin dile getirdiği iddiaya göre ise söz konusu yat Putin'in. Navalny'nin ekibi yatta çalışanların direkt Putin'e bağlı olan FSO isimli istihbarat oluşumundan olduğunu dile getirdi. Yatın bağlı olduğu marinada herhangi bir sahip ve firma adı belirtilmezken Yatın kaptanı Guy Bennett-Pearce, bu ayın başında New York Times'a yaptığı açıklamada "Geminin sahibinin Putin olduğunu sanmıyorum. Onu hiç görmedim, onunla hiç tanışmadım." dedi.
23.03.2022 16:31 - Son Güncelleme: 23.03.2022 16:36
Pazartesi günü yatla ilgili bir dosya yayınlayan araştırmacı gazeteci Maria Pevchikh ve yolsuzluk karşıtı aktivist Georgy Alburov'un incelemelerine göre, kaptan dışında 6 katlı yatta çalışan mürettabatın tamamı Rus vatandaşı ve bu kişilerden bazıları daha önce Rusya'da Putin dahil üst düzey isimleri korumakla görevli olan güvenlik birimi FSO'da görev yapmış.
ZELENSKİY'DEN İTALYA PARLAMENTOSUNA ÇAĞRI
Şehrazat isimli gizemli yat Rus aktivistler kadar Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin de gündemine girdi.
Salı günü İtalya parlamentosuna bir konuşma yapan Zelenskiy, yetkilileri yata el koymaya çağırdı ve Putin ile zengin destekçilerinin sıklıkla İtalya'da tatil yaptıklarına dikkat çekti.