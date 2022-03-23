İtalya Toskana’da mahsur kalan Şehrazat isimli yat Putin’e mi ait? 700 milyon dolarlık lüks yat... İçinde yok yok

Pazartesi günü yatla ilgili bir dosya yayınlayan araştırmacı gazeteci Maria Pevchikh ve yolsuzluk karşıtı aktivist Georgy Alburov'un incelemelerine göre, kaptan dışında 6 katlı yatta çalışan mürettabatın tamamı Rus vatandaşı ve bu kişilerden bazıları daha önce Rusya'da Putin dahil üst düzey isimleri korumakla görevli olan güvenlik birimi FSO'da görev yapmış.