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Haberler Dünya Rusya - Ukrayna savaşında dev yıkım uydu görüntülerine yansıdı! Mariupol kentinin eski halinden eser yok

Rusya - Ukrayna savaşında dev yıkım uydu görüntülerine yansıdı! Mariupol kentinin eski halinden eser yok

Rusya ile Ukrayna savaşının 28. günü de geride kalırken bölgede çok sayıda çatışma yaşandı ve hava saldırıları düzenlendi. Saldırıların artması ile beraber vatandaşlar güvenli yerler ararken bazı kentler ise adeta yok oldu. Mariupol kentinin uydudan kaydedilen görüntüleri savaşın yıkımına dair en net anlardan biri. İşte o kareler...

23.03.2022 22:12 - Son Güncelleme: 23.03.2022 22:14
Rusya - Ukrayna savaşında dev yıkım uydu görüntülerine yansıdı! Mariupol kentinin eski halinden eser yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat tarihinde Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başlayan savaş 28. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya - Ukrayna savaşında dev yıkım uydu görüntülerine yansıdı! Mariupol kentinin eski halinden eser yok

Rusya'nın savaş kararının ardından ABD, AB, BM ve NATO kanadından Rusya'nın doğrudan ekonomisini hedef alan yaptırım kararları alınırken, Moskova yönetimi de yaptırımlara güçlü bir şekilde yanıt verdi.

Rusya - Ukrayna savaşında dev yıkım uydu görüntülerine yansıdı! Mariupol kentinin eski halinden eser yok

Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybının önüne geçmek için birçok ülke liderinin diplomasi trafiği devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den flaş bir açıklama geldi.

Rusya - Ukrayna savaşında dev yıkım uydu görüntülerine yansıdı! Mariupol kentinin eski halinden eser yok

ZELENSKİY 3 ŞART SUNDU

Rusya - Ukrayna savaşında dev yıkım uydu görüntülerine yansıdı! Mariupol kentinin eski halinden eser yok

Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği, takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirdi.

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