Rusya - Ukrayna savaşında dev yıkım uydu görüntülerine yansıdı! Mariupol kentinin eski halinden eser yok
Rusya ile Ukrayna savaşının 28. günü de geride kalırken bölgede çok sayıda çatışma yaşandı ve hava saldırıları düzenlendi. Saldırıların artması ile beraber vatandaşlar güvenli yerler ararken bazı kentler ise adeta yok oldu. Mariupol kentinin uydudan kaydedilen görüntüleri savaşın yıkımına dair en net anlardan biri. İşte o kareler...
23.03.2022 22:12 - Son Güncelleme: 23.03.2022 22:14
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat tarihinde Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başlayan savaş 28. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor.
Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybının önüne geçmek için birçok ülke liderinin diplomasi trafiği devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den flaş bir açıklama geldi.