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Haberler Dünya Yaklaşan yanıyor! Abramoviç'in mega yatına yaklaşanlar sirenle uyarıldı: Uzaklaş

Yaklaşan yanıyor! Abramoviç'in mega yatına yaklaşanlar sirenle uyarıldı: Uzaklaş

Rusya-Ukrayna savaşında ekonomik yaptırımlardan en çok etkilenen isimlerden biri olan Rus milyarder Roman Abramoviç'in ikinci süper yatı Marmaris'e demirledi. Eclipse adındaki 164 metrelik yüzen saray'ı görenler şaşkınlık içinde kaldı! Sahil Güvenlik ekipleri yatın çevresinde botla tur atarken, dev yatı görmek için yanından geçmeye çalışan tekneler ise siren çalınarak uyarılıyor. Öte yandan İngiliz gazetesi Daily Star, Chelsea'yi satan Rus milyarderin Göztepe kulübünü satın almak için görüşmelere başladığını yazdı.

23.03.2022 14:56 - Son Güncelleme: 23.03.2022 16:33
İngiliz basını duyurdu! Roman Abramovich Göztepe için görüşmelere başladı! İkinci mega yattı da Türkiye’ye geldi

İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle limanda yürüyüş yapanların dikkatini çekti.

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İngiliz basını duyurdu! Roman Abramovich Göztepe için görüşmelere başladı! İkinci mega yattı da Türkiye’ye geldi

Çevredekiler, yatın önünde fotoğraf çektirdi.

İngiliz basını duyurdu! Roman Abramovich Göztepe için görüşmelere başladı! İkinci mega yattı da Türkiye’ye geldi

Sahil Güvenlik ekipleri yatın çevresinde botla tur atarken, dev yatı görmek için yanından geçmeye çalışan tekneler ise siren çalınarak uyarılıyor.

İngiliz basını duyurdu! Roman Abramovich Göztepe için görüşmelere başladı! İkinci mega yattı da Türkiye’ye geldi

Öte yandan İngiliz gazetesi Daily Star, Chelsea'yi satan Rus milyarderin Göztepe kulübünü satın almak için görüşmelere başladığını yazdı.

İngiliz basını duyurdu! Roman Abramovich Göztepe için görüşmelere başladı! İkinci mega yattı da Türkiye’ye geldi

1 milyar Amerikan doları ile dünyanın en pahalı yatı olma özelliğini taşıyor..

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