Yaklaşan yanıyor! Abramoviç'in mega yatına yaklaşanlar sirenle uyarıldı: Uzaklaş
Rusya-Ukrayna savaşında ekonomik yaptırımlardan en çok etkilenen isimlerden biri olan Rus milyarder Roman Abramoviç'in ikinci süper yatı Marmaris'e demirledi. Eclipse adındaki 164 metrelik yüzen saray'ı görenler şaşkınlık içinde kaldı! Sahil Güvenlik ekipleri yatın çevresinde botla tur atarken, dev yatı görmek için yanından geçmeye çalışan tekneler ise siren çalınarak uyarılıyor. Öte yandan İngiliz gazetesi Daily Star, Chelsea'yi satan Rus milyarderin Göztepe kulübünü satın almak için görüşmelere başladığını yazdı.
23.03.2022 14:56 - Son Güncelleme: 23.03.2022 16:33
Öte yandan İngiliz gazetesi Daily Star, Chelsea'yi satan Rus milyarderin Göztepe kulübünü satın almak için görüşmelere başladığını yazdı.