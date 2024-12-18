ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Madison şehrinde "Abundant Life" adlı Hristiyan okulunda, pazartesi günü "Samantha" lakabıyla tanınan 15 yaşındaki kız öğrenci Natalie Rupnow silahlı saldırı düzenledi. Karma sınıflardan öğrencilerin bulunduğu etüt salonunda tabancayla ateş açan Natalie Rupnow'un kurşunlarına hedef olan bir öğretmenle bir öğrenci hayatını kaybetti. Biri öğretmen beşi öğrenci altı kişi ise yaralandı. Rupnow aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Saldırıdan sonra internette yayınlanan ve kaynağının Rupnow'un erkek arkadaşı olduğu bildirilen manifestonun ucu ise Türkiye'ye kadar uzandı.

ARDA KÜÇÜKYETİM'İ İLHAM KAYNAĞI OLARAK GÖRÜYORDU Rupnow'un söz konusu manifestoda 3 ismi örnek aldığı görüldü. Bu isimler arasında Pekka Eric Auvinen, Vladislav Roslyakov ve Arda Küçükyetim bulunuyor. 18 yaşındaki Küçükyetim, 12 Ağustos 2024'te Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, maskeli, kasklı ve çelik yelekli gittiği çay bahçesinde hiç tanımadığı beş kişiyi bıçaklayarak yaralamıştı. Bilgisayar oyunu bağımlısı olan, Neo Nazi olduğunu söyleyen Küçükyetim saldırının ardından tutuklanmıştı. Rupnow'un manifestosunda Küçükyetim'i "ilham kaynağı ve aziz" olarak gördüğü şeklinde ifadeler yer alıyor.

BENZER KIYAFET DİKKAT ÇEKTİ Rupnow'un, 1999'da ABD'nin Columbine Lisesi'ne düzenledikleri silahlı, bombalı saldırıyla 13 kişiyi öldürüp intihar eden iki öğrenciden Eric Harris ile de benzer yönleri olduğu görüldü.

Rupnow'un Harris'in siyah tişörtünün aynısını giydiği görülürken, tişörtte Alman heavy metal müzik grubu KMFDM'nin 1997'deki turnesinden kalma düşen logo tasarımı bulunuyor.