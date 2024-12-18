ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Madison şehrinde "Abundant Life" adlı Hristiyan okulunda, pazartesi günü "Samantha" lakabıyla tanınan 15 yaşındaki kız öğrenci Natalie Rupnow silahlı saldırı düzenledi. Karma sınıflardan öğrencilerin bulunduğu etüt salonunda tabancayla ateş açan Natalie Rupnow'un kurşunlarına hedef olan bir öğretmenle bir öğrenci hayatını kaybetti. Biri öğretmen beşi öğrenci altı kişi ise yaralandı. Rupnow aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Saldırıdan sonra internette yayınlanan ve kaynağının Rupnow'un erkek arkadaşı olduğu bildirilen manifestonun ucu ise Türkiye'ye kadar uzandı.
ARDA KÜÇÜKYETİM'İ İLHAM KAYNAĞI OLARAK GÖRÜYORDU
Rupnow'un söz konusu manifestoda 3 ismi örnek aldığı görüldü. Bu isimler arasında Pekka Eric Auvinen, Vladislav Roslyakov ve Arda Küçükyetim bulunuyor. 18 yaşındaki Küçükyetim, 12 Ağustos 2024'te Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, maskeli, kasklı ve çelik yelekli gittiği çay bahçesinde hiç tanımadığı beş kişiyi bıçaklayarak yaralamıştı. Bilgisayar oyunu bağımlısı olan, Neo Nazi olduğunu söyleyen Küçükyetim saldırının ardından tutuklanmıştı. Rupnow'un manifestosunda Küçükyetim'i "ilham kaynağı ve aziz" olarak gördüğü şeklinde ifadeler yer alıyor.
BENZER KIYAFET DİKKAT ÇEKTİ
Rupnow'un, 1999'da ABD'nin Columbine Lisesi'ne düzenledikleri silahlı, bombalı saldırıyla 13 kişiyi öldürüp intihar eden iki öğrenciden Eric Harris ile de benzer yönleri olduğu görüldü.
Rupnow'un Harris'in siyah tişörtünün aynısını giydiği görülürken, tişörtte Alman heavy metal müzik grubu KMFDM'nin 1997'deki turnesinden kalma düşen logo tasarımı bulunuyor.
Saldırgan Natalie Rupnow'a ait olduğu iddia edilen ve internette yayınlanan "İnsanlığa Karşı Savaş" başlıklı yazıda Rupnow'un ailesinin kendisini sevmediğini söylediği şeklinde ifadeler yer aldığı görüldü. Rupnow'un uzun zaman önce intihar etmeyi planladığı ancak bir silahlı saldırı gerçekleştirmenin "sıkıcı bir intihardan ziyade evrim için daha iyi olduğunu" düşündüğü öne sürülüyor.
AİLE HAYATI DİKKAT ÇEKTİ
Madison Polis Şefi Shon Barnes, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Rupnow'un motivasyonunun "birçok etkenin birleşimi" olabileceğini ve polisin Rupnow'un zorbalığa uğrayıp uğramadığını belirlemek için öğrencilerle görüştüğünü söyledi. Washington Post'un mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, genç kızın evde zor bir hayat yaşadığı bildirildi. Rupnow'un ebeveynleri Melissa ve Jeff Rupnow'un boşandığı ve birçok kez yeniden evlendiği bildirildi. Küçük kızın terapiye kaydolduğu da ortaya çıktı.
TÜFEKLE GÜVERCİN VURDU
Rupnow'un bir atış poligonunda atış talimi yaptığı bilgisine de ulaşıldı.
15 yaşındaki kızın babası Jeff Rupnow'un Ağustos ayında Facebook'ta kızının yerel bir silah kulübünde tüfekle güvercin vurduğu anlara dair bir fotoğraf paylaştığı görüldü.
POLİS SİLAHIN KAYNAĞINI ARAŞTIRIYOR
Olayla ilgili konuşan yetkililer, saldırganın bir tabanca ile saldırıyı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. Polis ekiplerinin silahın kaynağını bulmak için çalıştığı öğrenildi.