Giorgia Meloni’nin ‘Ben o k*ltak’ çıkışı gündemden düşmüyor! İtalya’nın seçim kampanyasında slogan olacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni 'inin kendisine "stronza" yani "k*ltak" diyen Campania Valisi Vincenzo De Luca'ya kendisini " Ben o k*ltak" diye tanıttığı anlar gündemden düşmüyor. Öyle ki Meloni'nin cümlesi artık sağcı İtalya'nın Kardeşleri "(Fdi) partisinin sloganı haline geldi.

Meloni, geçtiğimiz hafta Caivano kasabasında bir spor merkezinin açılışı sırasında elini sıkmadan önce merkez sol muhalefetteki Demokrat Parti'den De Luca'ya seslendi ve "Başkan De Luca, ben o k*ltak Meloni'yim" dedi.

"BEN O K*LTAK MELONİ"

"BIRAKIN ÇALIŞSIN K*LTAK"

16 Şubat'ta Meloni, hükümetin tartışmalı "farklılaştırılmış özerklik" planlarına karşı yüzlerce güneyli belediye başkanını parlamentonun yakınında bir protestoya yönlendiren De Luca'yı eleştirmişti. Meloni, De Luca'nın protesto liderliği yakmak yerine daha fazla çalışması gerektiğini söylerken De Luca ise "Bırakın çalışsın k*ltak" diye cevap vermişti.

SEÇİM SLOGANI OLDU

Meloni'nin aylar sonra De Luca'ya yaptığı çıkış büyük ilgi görürken yorumcular bu çıkışın normalde ülkelerde pek ilgi çekmeyen Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilgiyi artırdığını belirtti.

Anket şirketi Euromedia Research'ün başkanı Alessandra Ghisleri, "AB ile ilgili konular uzak göründüğü için dikkat çekmeye daha fazla çaba sarf etmelisiniz" şeklinde konuştu.