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İtalya corona virüsten perişan ama burada tek bir vaka yok! Sebebi mucize su mu?

İtalya, corona virüsün merkezi haline geldi. Ülkede 5 hafta önce başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi. Pek çok dünyaca ünlü şehre sahip olan İtalya'da şimdi de sokaklarda kimse yok. İtalya'da korona virüs son durumu bu iken, yine İtalya'da öyle bir yer var ki, salgının buradan haberi yok. Montaldo Torinese isimli kasabada henüz corona virüs görülmemesi çeşitli söylentilere yok açtı.

01.04.2020 09:56 - Son Güncelleme: 01.04.2020 09:56
İtalya corona virüsten perişan ama burada tek bir vaka yok! Sebebi mucize su mu?

İtalya'nın kuzeyindeki Piedmont bölgesinde bulunan Montaldo Torinese kasabasında henüz koronavirüs tespit edilmemesi, bazı kasaba sakinlerinin "mucizevi suların kendilerini koruduğuna" inanmasına yol açtı.

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İtalya corona virüsten perişan ama burada tek bir vaka yok! Sebebi mucize su mu?

Şu anda 720 kişinin yaşadığı kasabadaki bir kuyuda bulunan suyun, 1800 yılında bölgede kamp kuran Napolyon Bonapart'ın askerlerini zatürreden kurtardığına inanılıyor. Avusturya güçleriyle karşılaşan Napolyon'un Marengo'daki savaşı kazandığı biliniyor.

İtalya corona virüsten perişan ama burada tek bir vaka yok! Sebebi mucize su mu?

The Guardian'da yer alan haberde kasabanın Belediye Başkanı Sergio Gaiotti, "Efsaneye göre Napolyon'un generalleri zatürre nedeniyle çok hastaydı. Temiz hava ve kırsal alanın saflığı, aynı zamanda bu kuyu sayesinde hepsi iyileşti.

İtalya corona virüsten perişan ama burada tek bir vaka yok! Sebebi mucize su mu?

O süreçte su büyük ihtimalle yardımcı oldu. Ancak günümüzde kuyu kapalı ve su da sadece tarlaları sulamak için kullanılıyor. Oradan içemezsiniz" dedi.

İtalya corona virüsten perişan ama burada tek bir vaka yok! Sebebi mucize su mu?

Ancak Gaiotti, salgının henüz kasabada görülmemesini daha "inandırıcı" sebeplere bağladı. Gaiotti'ye göre temiz hava ve sağlıklı yaşam tarzının yanında salgının başından beri alınan önlemler bunda etkili oldu.

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