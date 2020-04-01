İtalya corona virüsten perişan ama burada tek bir vaka yok! Sebebi mucize su mu?
İtalya, corona virüsün merkezi haline geldi. Ülkede 5 hafta önce başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi. Pek çok dünyaca ünlü şehre sahip olan İtalya'da şimdi de sokaklarda kimse yok. İtalya'da korona virüs son durumu bu iken, yine İtalya'da öyle bir yer var ki, salgının buradan haberi yok. Montaldo Torinese isimli kasabada henüz corona virüs görülmemesi çeşitli söylentilere yok açtı.
01.04.2020 09:56
- Son Güncelleme: 01.04.2020 09:56
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