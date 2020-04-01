FBI'ın sır gibi saklanan gizli corona virüs belgeleri ortaya çıktı! Tam bir 1 yıl öncesinden...
Dünya corona virüs karşısında bir ölüm kalım savaşı veriyor. Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan kovid-19 eşi benzeri görülmemiş bir biçimda dünyaya yayıldı. Virüsün merkezi Çin olmasına karşın İtalya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri en çok etkilenen ülkeler oldu. ABD'nin korona virüsle savaşı ise yeni başlamasına rağmen durum böyle. Tedavisi, aşısı gibi soruların yanı sıra corona virüsün ortaya çıkışı, yayılışı şeklindeki pek çok soru da yanıtlanamadı. Corona virüs hakkında sorularının yanıtlarını arayan dünya şoke eden bir belgenin ortaya çıkmasıyla çaklandı. Söz konusu belge FBI'a ait ve bir yıl öncesinin. Bundan tam bir yıl öncesine ait olan FBI raporu, tam anlamıyla infial yarattı. İşte detaylar...
01.04.2020 10:38
- Son Güncelleme: 01.04.2020 10:52
Corona virüsü dünyayı dize getirmeye devam ediyor. Dünya üzerinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 860 bini geçmek üzere. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 300'ü aşmış durumda. Corona virüsüyle ilgili cevap bulamayan sorular ise dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
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