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FBI'ın sır gibi saklanan gizli corona virüs belgeleri ortaya çıktı! Tam bir 1 yıl öncesinden...

Dünya corona virüs karşısında bir ölüm kalım savaşı veriyor. Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan kovid-19 eşi benzeri görülmemiş bir biçimda dünyaya yayıldı. Virüsün merkezi Çin olmasına karşın İtalya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri en çok etkilenen ülkeler oldu. ABD'nin korona virüsle savaşı ise yeni başlamasına rağmen durum böyle. Tedavisi, aşısı gibi soruların yanı sıra corona virüsün ortaya çıkışı, yayılışı şeklindeki pek çok soru da yanıtlanamadı. Corona virüs hakkında sorularının yanıtlarını arayan dünya şoke eden bir belgenin ortaya çıkmasıyla çaklandı. Söz konusu belge FBI'a ait ve bir yıl öncesinin. Bundan tam bir yıl öncesine ait olan FBI raporu, tam anlamıyla infial yarattı. İşte detaylar...

01.04.2020 10:38 - Son Güncelleme: 01.04.2020 10:52
FBI'ın sır gibi saklanan gizli corona virüs belgeleri ortaya çıktı! Tam bir 1 yıl öncesinden...

Corona virüsü dünyayı dize getirmeye devam ediyor. Dünya üzerinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 860 bini geçmek üzere. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 300'ü aşmış durumda. Corona virüsüyle ilgili cevap bulamayan sorular ise dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

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FBI'ın sır gibi saklanan gizli corona virüs belgeleri ortaya çıktı! Tam bir 1 yıl öncesinden...

Çin, corona virüsü salgınının politize edilmesini eleştirirken orataya çıkan bir belge dünya gündemine oturdu. ABD havaalanında SARS ve MERS virüslerinin yanı sıra ölümcül E Coli virüsünün de bulunduğu bavuluyla bir adam durdurulmuştu.

FBI'ın sır gibi saklanan gizli corona virüs belgeleri ortaya çıktı! Tam bir 1 yıl öncesinden...

KORONA SALGINI KASITLI MI?

Kimi bilim adamları aksini söylese de corona virüsü salgınının rakip güçleri zayıflatmak için kasıtlı olarak tasarlandığını ileri süren söylentiler ortaya atılmaya devam ediyor.

FBI'ın sır gibi saklanan gizli corona virüs belgeleri ortaya çıktı! Tam bir 1 yıl öncesinden...

Bazı kesimler tarafından bu ithimal neredeyse imkansız olarak görülse de, orataya çıkan yeni kanıtlar aslında o kadar da düşük bir ihtimal olmadığını ortaya çıkardı.

FBI'ın sır gibi saklanan gizli corona virüs belgeleri ortaya çıktı! Tam bir 1 yıl öncesinden...

Dünyanın en ölümcül salgınlarına sebep olan virüslerden bazılarının örneklerini taşıyan bir bilim adamının nasıl yakalandığına dair rahatsız edici deliller ortaya çıktı.

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