İşte corona virüsün görülmediği 10 ülke!

Koronavirüs salgını etkisini her geçen gün artırıyor. Çin'de patlak veren salgının merkez üssü önce Avrupa, sonra ise ABD oldu. İtalya başta olmak üzere, İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya'da hayat durdu. ABD tüm tedbir yöntemlerine başcurmasına rağmen virüsü kontrolde tutamadı ve ülke büyük bir kaosun içine girdi. Tüm ülkeler aşı ve ilaç tedavisi üzerinde çalışmalarını sürdürürken virüs her geçen gün yeni bir ülkeye sıçrıyor. Virüsün henüz görülmediği sadece 10 ülke kaldı. Sizler için 10 ülkeyi derledik. İşte corona virüsü vakası görülmeyen o ülkeler..