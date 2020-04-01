İşte corona virüsün görülmediği 10 ülke!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtada görülen yeni tip koronavirüs dünya genelinde 800 bini aşkın kişide görülürken 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Çin'de hayvan pazarında ortaya çıkan koronavirüsün damlacıklar ile yayıldığını ortaya çıktı. Bilim insanları ilaç ve aşı için çalışmaya devam ediyor. Birçok ülkeye yayılan koronavirüs bazı ülkelere ise hiç uğramadı. İşte koronavirüsün görülmediği 10 ülke
Koronavirüs salgını etkisini her geçen gün artırıyor. Çin'de patlak veren salgının merkez üssü önce Avrupa, sonra ise ABD oldu. İtalya başta olmak üzere, İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya'da hayat durdu. ABD tüm tedbir yöntemlerine başcurmasına rağmen virüsü kontrolde tutamadı ve ülke büyük bir kaosun içine girdi. Tüm ülkeler aşı ve ilaç tedavisi üzerinde çalışmalarını sürdürürken virüs her geçen gün yeni bir ülkeye sıçrıyor. Virüsün henüz görülmediği sadece 10 ülke kaldı. Sizler için 10 ülkeyi derledik. İşte corona virüsü vakası görülmeyen o ülkeler..