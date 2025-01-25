İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

HAMAS 4 REHİNEYİ DAHA TESLİM ETTİ
Rehine takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildi.
FİLİSTİN MEYDANI'NDA BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI
İsrailli esirlerin teslim edileceği Gazze'deki Filistin Meydanı'nda sabah saatlerinde binlerce Filistinli toplandı.
Kassam Tugayları ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri esir takasına ilişkin evrakları meydanda kurulan sahnede imzaladı.
İSRAİLLİ REHİNELER GÜLÜMSEYEREK SAHNEYE ÇIKTI
Üzerlerinde askeri üniforma ve boyunlarına asılı yaka kartlarıyla sahneye çıkan 4 İsrailli kadın esir asker, burada bekleyenleri selamladı.
İsrailli kadın esir askerlerin sahnede gülümsemesi dikkati çekti.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait İsrailli esirleri taşıyan konvoy, meydandan ayrılarak askerlerin İsrail'e teslim edileceği noktaya doğru hareket etti.
İsrailli rehinelerin ellerinde ilk takasta olduğu gibi Arapça ve İbranice yazılı iki sayfadan oluşan "tahliye vesikasının" yer aldığı görüldü.
FİLİSTİN BAYRAKLI BİLEKLİK
Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından paylaşılan bir fotoğrafta ise İsrailli esirlerden birinin bileğinde Filistin bayrağının renklerinden oluşan bir bileklik olduğu dikkat çekti.