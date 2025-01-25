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İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

Hamas İsrail ile ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli esiri daha serbest bıraktı. El Kassam Tugayları'nın rehine takasından paylaştığı görüntülerde İsrailli esirlerden birinin bileğinde Filistin bayrağının renklerinden oluşan bir bileklik olduğu dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 15:11 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 15:44
İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

Gazze'de İsrail ile ateşkes anlaşması kapsamında Hamas 4 İsrailli esiri daha serbest bıraktı.

CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası! Hamas İsrailli rehineleri Kızılhaça teslim etti

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

HAMAS 4 REHİNEYİ DAHA TESLİM ETTİ

Rehine takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildi.

Hamas İsrailli rehineleri Kızılhaç'a teslim etti

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

FİLİSTİN MEYDANI'NDA BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

İsrailli esirlerin teslim edileceği Gazze'deki Filistin Meydanı'nda sabah saatlerinde binlerce Filistinli toplandı.

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

Kassam Tugayları ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri esir takasına ilişkin evrakları meydanda kurulan sahnede imzaladı.

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

İSRAİLLİ REHİNELER GÜLÜMSEYEREK SAHNEYE ÇIKTI

Üzerlerinde askeri üniforma ve boyunlarına asılı yaka kartlarıyla sahneye çıkan 4 İsrailli kadın esir asker, burada bekleyenleri selamladı.

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

İsrailli kadın esir askerlerin sahnede gülümsemesi dikkati çekti.

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait İsrailli esirleri taşıyan konvoy, meydandan ayrılarak askerlerin İsrail'e teslim edileceği noktaya doğru hareket etti.

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

İsrailli rehinelerin ellerinde ilk takasta olduğu gibi Arapça ve İbranice yazılı iki sayfadan oluşan "tahliye vesikasının" yer aldığı görüldü.

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

FİLİSTİN BAYRAKLI BİLEKLİK

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından paylaşılan bir fotoğrafta ise İsrailli esirlerden birinin bileğinde Filistin bayrağının renklerinden oluşan bir bileklik olduğu dikkat çekti.

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

200 FİLİSTİNLİ ESİR BIRAKILACAK

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda, Gazze'den serbest bırakılan 4 İsrailli kadın esir asker karşılığında İsrail hapishanelerinden 200 Filisitinli esirin akşam saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor.

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

El Kassam Tugayları, Gazze'de İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

El Kassam Tugayları, Gazze'de İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.