Süper zenginlere ultra lüks kıyamet sığınağı! En ucuzunu ancak bir CEO alabilir

Dünyanın dört bir yanında pek çok ülke savaşlar, afetler ve yangın gibi felaketlerle sarsılırken süper zenginler ise şimdiden kıyamet hazırlığı yapmaya başladı. Bir yandan felaket tellallığı yapan küresel elitler bir yandan da kendileri için lüks bir yaşam hazırlığı yapıyor.
300 MİLYON DOLARLIK SIĞINAK
Önümüzdeki yıl Beyaz Saray seviyesinde güvenlik, yapay zeka destekli tıbbi odalar ve lüks yaşam olanakları sunacak, sağlıklı yaşamı ve uzun ömürlülüğü artırmak için tasarlanmış 300 milyon dolarlık lüks kıyamet sığınağının açılması planlanıyor.
SÜPER ZENGİNLERİN KIYAMET HAZIRLIĞI
Aerie kompleksi felaketlerden kaçan süper zenginler için güvenli bir liman olacak lüks yeraltı sığınaklarından oluşan bir ağdan biri olacak.
Elitlerin kıyamet sığınağı, Virginia merkezli Safe (Strategically Armored & Fortified Environments - Stratejik Zırhlı ve Güçlendirilmiş Ortamlar) adlı şirket tarafından tasarlandı.
DÜNYA ÇAPINDA KONUT AĞI
Safe projesi kapsamında dünya çapında bin yeraltı evinden oluşan bir konut ağı inşa edilecek.
Kendi türündeki ilk sığınak olan Aerie'nin önümüzdeki yıl kişi başına en zengin eyalet olan Virginia'da açılması planlanıyor.
BİR SIĞINAK 20 MİLYON DOLAR
Sığınağın 300 milyon dolara mal olacak ve muhtemel alıcılar, Aerie'nin her biri 20 milyon dolara mal olan üyelikleriyle derinlere inmek zorunda kalacak.
Sadece 625 kişiye yetecek kadar sınırlı sayıda üyelik verilecek.
EN UCUZU CEO'YA GÖRE
SAFE'nin tıbbi hazırlık direktörü Naomi Corbi, farklı üyelik kademelerinin mevcut olduğunu ve en ucuzunun orta derecede başarılı bir CEO tarafından karşılanabileceğini söyledi.
EN LÜKSÜNE ANCAK MULTİ-MİLYONERİN PARASI YETER
Sığınak Üyeliğinde en pahalı seçeneği ise ancak bir multi-miyonerin karşılayabileceği belirtiliyor.
Rezidanslar, bireyler için 2.000 metrekarelik süitlerden, çok katlı ve 20.000 metrekarenin üzerinde yeraltı çatı katlarına kadar çeşitlilik gösterecek.
PATLAMAYA DAYANIKLI DUVARLAR, BALİSTİK CAMLAR
İngiliz The Sun, komplekslerin dünya liderlerinin bile göremeyeceği bir düzeyde güvenliğe sahip olacağını belirtti. Komplekste biyometrik kimlik doğrulama, "aşılmaz insan tuzakları" gibi pek çok güvenlik önlemi olacak. Kompleks patlamaya dayanıklı duvarlara, balistik camlara ve gelişmiş savunmaya sahip olacak. Buna ek olarak, içeridekileri yerin 200 feet kadar altındaki yeraltı evlerine hızlı bir şekilde taşıyabilecek içten sertleştirilmiş asansörler de bulunacak.
DUVARLARDA PANAROMİK MANZARA
Yeraltına inşa edilecek sığınaklarda elitlerin ruh sağlığına da odaklanan interaktif duvarlar yer alacak ve duvarlara panaromik manzaralar yansıtılacak.
Komplekste ayrıca, yeraltı sonsuzluk yüzme havuzu gibi pek çok lüks alan da bulunacak.
ROBOTLAR MASAJ YAPACAK
Son teknoloji robotlar komplekste tıbbi bakım ve acil müdahale sağlayacak. Terapi odası ve robotlar tarafından yönetilen masaj alanları da bulunacak.
Safe'in kurucusu ve Başkanı AI Corbi, "Korkunç bir şey olduğunda, kendilerini buldukları şehirdeki sığınaklardan ve tesislerden birini kullanabilirler. Her tesiste yapay zeka destekli tıbbi süitler, gurme yemekler ve sağlıklı yaşam programları yer alacak ve bunlar koruma ile lüksü harmanlayacak. Akla gelmeyecek şeylere hazırlanmak için sığınaklar ve kıyamet günü sığınakları yaratıyoruz" şeklinde konuştu.