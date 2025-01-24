Süper zenginlere ultra lüks kıyamet sığınağı! En ucuzunu ancak bir CEO alabilir

EN UCUZU CEO'YA GÖRE SAFE'nin tıbbi hazırlık direktörü Naomi Corbi, farklı üyelik kademelerinin mevcut olduğunu ve en ucuzunun orta derecede başarılı bir CEO tarafından karşılanabileceğini söyledi. EN LÜKSÜNE ANCAK MULTİ-MİLYONERİN PARASI YETER Sığınak Üyeliğinde en pahalı seçeneği ise ancak bir multi-miyonerin karşılayabileceği belirtiliyor. Rezidanslar, bireyler için 2.000 metrekarelik süitlerden, çok katlı ve 20.000 metrekarenin üzerinde yeraltı çatı katlarına kadar çeşitlilik gösterecek.

PATLAMAYA DAYANIKLI DUVARLAR, BALİSTİK CAMLAR İngiliz The Sun, komplekslerin dünya liderlerinin bile göremeyeceği bir düzeyde güvenliğe sahip olacağını belirtti. Komplekste biyometrik kimlik doğrulama, "aşılmaz insan tuzakları" gibi pek çok güvenlik önlemi olacak. Kompleks patlamaya dayanıklı duvarlara, balistik camlara ve gelişmiş savunmaya sahip olacak. Buna ek olarak, içeridekileri yerin 200 feet kadar altındaki yeraltı evlerine hızlı bir şekilde taşıyabilecek içten sertleştirilmiş asansörler de bulunacak.

DUVARLARDA PANAROMİK MANZARA Yeraltına inşa edilecek sığınaklarda elitlerin ruh sağlığına da odaklanan interaktif duvarlar yer alacak ve duvarlara panaromik manzaralar yansıtılacak. Komplekste ayrıca, yeraltı sonsuzluk yüzme havuzu gibi pek çok lüks alan da bulunacak.