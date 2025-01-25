Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında ikinci rehine takası başladı. Hamas Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim etti.
Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.
Hamas Gazze’de İsrail ile yapılan ateşkes anlaşması kapsamında ikinci rehine takasına hazırlanıyor.
El Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada hazırlıkların devam ettiği belirtildi ve Gazze’den görüntüler paylaşıldı.
İsrailli rehinelerin serbest bırakılması öncesinde Gazze Şehri'nin Filistin Meydanı'nda büyük bir Filistinli kalabalığı toplandı.
El Cezire'nin bildirdiğine göre, yüzlerce Hamas üyesinin yanı sıra Filistin İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu diğer Filistinli gruplar da alanda bulunuyor.
Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine yönelik üst üste dördüncü gün saldırısı karşısında, direniş güçlerinin, İsrail'in baskı ve gerilimi tırmandırmasına rağmen yenilmeyeceğini belirtti.
Hamas liderlerinden Abdurrahman eş-Şedid, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında "Batı Şeria'daki, özellikle de Cenin'deki Filistin direnişi, her gün yapılan baskınlar, gözaltılar ve saldırılara rağmen işgalci İsrail karşısında iradesinin kırılmayacağını kanıtladı." ifadelerine yer verdi.
Cenin'de Filistinli silahlı grupların İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini, İsrail güçlerini pusuya düşürdüğünü ve kayıplar verdirttiğini belirten Şedid, "İşgalci İsrail ve yardımcılarının tüm girişimleri, direnişin karşısında başarısız olacaktır." sözlerine yer verdi.
Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile varılan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının ikinci aşamasında, 25 Ocak’ta serbest bırakılacak dört İsrailli kadın askerin isimlerinin açıklandığı belirtildi.
Açıklamaya göre serbest bırakılacak kadın askerlerin isimleri Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag olarak duyuruldu.
Bu arada, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise esir takasının ikinci aşamasında serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin arabuluculara iletildiği ve İsrail'in yanıtını daha sonra ileteceği ifade edildi.
200 FİLİSTİNLİ ESİRİ SERBEST BIRAKMASI BEKLENİYOR
Hamas ve İsrail arasında varılan esir takası mutabakatına göre, Gazze'den bırakılan her sivil İsrailli esir için İsrail'in hapishanelerden 30 Filistinli esiri bırakması, serbest bırakılan İsrailli esir asker olursa, bunun karşılığında İsrail'in 50 Filistinli esiri serbest bırakması gerekiyor.
Bu kapsamda, İsrail'in 25 Ocak'ta gerçekleşecek esir takasında hapishanelerden 200 Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.
Filistin yönetimine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, Tel Aviv yönetiminin Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı kalması durumunda Filistinlilerle dolu İsrail hapishanelerinin boşaltılması konusunda umutlu olduklarını söyledi.
Faris, İsrail'in esir takası anlaşması kapsamında yurt dışına göndermesi beklenen Filistinli tutukluları karşılamak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.
Kahire'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada Faris, Hamas ile İsrail'in karşılıklı olarak serbest bırakacakları isimlerin listesini bugün arabulucu ülke Katar'a iletmelerini beklediklerini dile getirdi.
Faris, "İsrail hapishanelerinin Filistinli esirlerden boşaltılması konusunda umutluyuz. İsrail'in anlaşmayı engellememesi durumunda hapishanelerde yaşlı, hasta ve müebbet hapis cezasına çarptırılmış hiçbir esir kalmayacak." dedi.
Hamas'ın cumartesi günü serbest bırakılacak rehinelerin listesini bugün saat 16:00 civarında transfer etmesi bekleniyor. İsrail, dört rehineden birinin 29 yaşındaki Arbel Yehud olmasını talep ediyor.
Mossad Başkanı David Barnea’nın Katar başbakanından listeyi alacağı belirtildi. Karşılığında İsrail, 15 yıldan fazla hapis yatan 120 Filistinliyi serbest bırakacak.
Gazze’de Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması yapılmasının ardından ABD’den flaş bir hamle geldi. ABD'li güvenlik şirketlerinin, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi denetlemek üzere görevlendirildiği ve Gazze'ye gönderileceği iddia edildi.
ABD gazetesi New York Times’ın 4 yetkiliye dayandırdığı habere göre güvenlik şirketleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine geçenlerin silah taşıyıp taşımadığını kontrol etmek üzere görevlendirildi.
NETZARİM KORİDORU’NA KONUŞLANACAKLAR
Şirketlerin, Gazze Şeridi'ni kuzey güney yönünde ikiye bölen Netzarim Koridoru'na konuşlanarak Filistinlileri taşıyan araçlarda silah araması yapacağı, yaya olarak kuzeye dönmek isteyen Gazze Şeridi sakinlerinin ise herhangi bir aramaya tabi tutulmayacağı belirtildi.
Ateşkes anlaşmasının eklerinden birine göre, bu hafta sonu Gazzelilerin kuzeye dönmesine izin verilecek ve özel güvenlik şirketleri cumartesi gününden itibaren kuzeye giden araçları kontrol etmeye başlayacak.
Haberde, görevlendirilen şirketlerden birinin "Safe Reach Solutions" olduğu iddia edilirken diğer iki şirketten birinin daha ABD'li, diğerinin ise Mısırlı olduğu öne sürüldü.
Safe Reach Solutions şirketinin internet sayfasının 2025'te oluşturulması, faaliyet, finansman ve personeli hakkında bilgi paylaşılmaması ve sosyal medya hesaplarından hiç paylaşım yapılmamış olması da dikkati çekti.
Haberde, ABD'li yetkililerin, İsrail'in, söz konusu özel güvenlik şirketlerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından desteklenen ve gelecekte Gazze'yi yönetmesi planlanan uluslararası bir gücün çekirdeğini oluşturması ümidi taşıdığı fakat bu iki ülkenin henüz işin içinde olmadığını söylediği ileri sürüldü.