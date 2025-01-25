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CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası! Hamas İsrailli rehineleri Kızılhaç'a teslim etti

Gazze’de ateşkes anlaşması kapsamında ikinci rehine takasında Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 13:45 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 12:36
CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası! Hamas İsrailli rehineleri Kızılhaç’a teslim etti

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    Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında ikinci rehine takası başladı. Hamas Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

    Gazze'de rehine takası, ReutersGazze'de rehine takası, Reuters

    CANLI ANLATIM
    12:17 25 Ocak 2025
    İSRAİLLİ REHİNELER TESLİM EDİLDİ

    Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

     

    12:12 25 Ocak 2025
    TAKAS İÇİN SAAT VERİLDİ
    Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci bölümü kapsamında, Gazze'de tutulan 4 İsrailli kadın esirin, yerel saatle 12.00 (TSİ 13.00) civarında serbest bırakılmasının beklendiği bildirildi.
    11:51 25 Ocak 2025
    KASSAM TUGAYLARI HAZIRLANIYOR

    Hamas Gazze’de İsrail ile yapılan ateşkes anlaşması kapsamında ikinci rehine takasına hazırlanıyor.

     

    El Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada hazırlıkların devam ettiği belirtildi ve Gazze’den görüntüler paylaşıldı.

    11:48 25 Ocak 2025
    KIZILHAÇ DOĞRULADI
    Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden bir yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, örgütün ekiplerinden birinin dört İsrail askerini almak üzere yola çıktığını doğruladı.
    10:50 25 Ocak 2025
    FİLİSTİN MEYDANI'NDA BÜYÜK KALABALIK

    İsrailli rehinelerin serbest bırakılması öncesinde Gazze Şehri'nin Filistin Meydanı'nda büyük bir Filistinli kalabalığı toplandı.

    El Cezire'nin bildirdiğine göre, yüzlerce Hamas üyesinin yanı sıra Filistin İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu diğer Filistinli gruplar da alanda bulunuyor.

    10:36 25 Ocak 2025
    KASSAM TUGAYLARI FİLİSTİN MEYDANINDA
    İzzeddin el Kasım Tugayları, Gazze'deki Filistin Meydanı'nda rehinelerin teslim edileceği belirtilen noktada toplandı.
    10:22 25 Ocak 2025
    KIZILHAÇ BULUŞMA NOKTASINA İLERLİYOR
    İsrail gazetesi Yediot Ahronot tarafından yayımlanan görüntülerde Kızılhaç araçlarının Gazze'de rehine takasının yapılacağı buluşma noktasına doğru ilerlediği görüldü.
    08:57 25 Ocak 2025
    CENİN'DE DİRENİŞ MESAJI

    Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine yönelik üst üste dördüncü gün saldırısı karşısında, direniş güçlerinin, İsrail'in baskı ve gerilimi tırmandırmasına rağmen yenilmeyeceğini belirtti.

    Hamas liderlerinden Abdurrahman eş-Şedid, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında "Batı Şeria'daki, özellikle de Cenin'deki Filistin direnişi, her gün yapılan baskınlar, gözaltılar ve saldırılara rağmen işgalci İsrail karşısında iradesinin kırılmayacağını kanıtladı." ifadelerine yer verdi.

    Cenin'de Filistinli silahlı grupların İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini, İsrail güçlerini pusuya düşürdüğünü ve kayıplar verdirttiğini belirten Şedid, "İşgalci İsrail ve yardımcılarının tüm girişimleri, direnişin karşısında başarısız olacaktır." sözlerine yer verdi.

    08:49 25 Ocak 2025
    İŞTE SERBEST BIRAKILACAK İSRAİLLİ ESİRLER
    İsrail, cuma akşamı Hamas'ın 477 gün esaret altında tuttuktan sonra cumartesi günü serbest bırakmayı planladığı dört İsrailli kadın rehinenin isimlerini doğruladı.
    20:30 24 Ocak 2025
    İKİNCİ TAKASTA SERBEST BIRAKILACAK DÖRT İSRAİLLİ ESİRİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

    Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile varılan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının ikinci aşamasında, 25 Ocak’ta serbest bırakılacak dört İsrailli kadın askerin isimlerinin açıklandığı belirtildi.

    Açıklamaya göre serbest bırakılacak kadın askerlerin isimleri Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag olarak duyuruldu.

    Bu arada, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise esir takasının ikinci aşamasında serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin arabuluculara iletildiği ve İsrail'in yanıtını daha sonra ileteceği ifade edildi.

     200 FİLİSTİNLİ ESİRİ SERBEST BIRAKMASI BEKLENİYOR

    Hamas ve İsrail arasında varılan esir takası mutabakatına göre, Gazze'den bırakılan her sivil İsrailli esir için İsrail'in hapishanelerden 30 Filistinli esiri bırakması, serbest bırakılan İsrailli esir asker olursa, bunun karşılığında İsrail'in 50 Filistinli esiri serbest bırakması gerekiyor.

    Bu kapsamda, İsrail'in 25 Ocak'ta gerçekleşecek esir takasında hapishanelerden 200 Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.

    15:05 24 Ocak 2025
    HAMAS VE İSRAİL ESİR LİSTELERİNİ İLETECEK

    Filistin yönetimine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, Tel Aviv yönetiminin Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı kalması durumunda Filistinlilerle dolu İsrail hapishanelerinin boşaltılması konusunda umutlu olduklarını söyledi.

    Faris, İsrail'in esir takası anlaşması kapsamında yurt dışına göndermesi beklenen Filistinli tutukluları karşılamak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

    Kahire'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada Faris, Hamas ile İsrail'in karşılıklı olarak serbest bırakacakları isimlerin listesini bugün arabulucu ülke Katar'a iletmelerini beklediklerini dile getirdi.

    Faris, "İsrail hapishanelerinin Filistinli esirlerden boşaltılması konusunda umutluyuz. İsrail'in anlaşmayı engellememesi durumunda hapishanelerde yaşlı, hasta ve müebbet hapis cezasına çarptırılmış hiçbir esir kalmayacak." dedi.

    13:38 24 Ocak 2025
    İKİNCİ REHİNE TAKASI YARIN

    Hamas'ın cumartesi günü serbest bırakılacak rehinelerin listesini bugün saat 16:00 civarında transfer etmesi bekleniyor. İsrail, dört rehineden birinin 29 yaşındaki Arbel Yehud olmasını talep ediyor.

    Mossad Başkanı David Barnea’nın Katar başbakanından listeyi alacağı belirtildi. Karşılığında İsrail, 15 yıldan fazla hapis yatan 120 Filistinliyi serbest bırakacak.

    13:32 24 Ocak 2025
    ABD GAZZE'YE GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİ YÖNLENDİRİYOR

    Gazze’de Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması yapılmasının ardından ABD’den flaş bir hamle geldi. ABD'li güvenlik şirketlerinin, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi denetlemek üzere görevlendirildiği ve Gazze'ye gönderileceği iddia edildi.

    ABD gazetesi New York Times’ın 4 yetkiliye dayandırdığı habere göre güvenlik şirketleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine geçenlerin silah taşıyıp taşımadığını kontrol etmek üzere görevlendirildi.

    NETZARİM KORİDORU’NA KONUŞLANACAKLAR

    Şirketlerin, Gazze Şeridi'ni kuzey güney yönünde ikiye bölen Netzarim Koridoru'na konuşlanarak Filistinlileri taşıyan araçlarda silah araması yapacağı, yaya olarak kuzeye dönmek isteyen Gazze Şeridi sakinlerinin ise herhangi bir aramaya tabi tutulmayacağı belirtildi.

    Ateşkes anlaşmasının eklerinden birine göre, bu hafta sonu Gazzelilerin kuzeye dönmesine izin verilecek ve özel güvenlik şirketleri cumartesi gününden itibaren kuzeye giden araçları kontrol etmeye başlayacak.

    Haberde, görevlendirilen şirketlerden birinin "Safe Reach Solutions" olduğu iddia edilirken diğer iki şirketten birinin daha ABD'li, diğerinin ise Mısırlı olduğu öne sürüldü.

    Safe Reach Solutions şirketinin internet sayfasının 2025'te oluşturulması, faaliyet, finansman ve personeli hakkında bilgi paylaşılmaması ve sosyal medya hesaplarından hiç paylaşım yapılmamış olması da dikkati çekti.

    Haberde, ABD'li yetkililerin, İsrail'in, söz konusu özel güvenlik şirketlerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından desteklenen ve gelecekte Gazze'yi yönetmesi planlanan uluslararası bir gücün çekirdeğini oluşturması ümidi taşıdığı fakat bu iki ülkenin henüz işin içinde olmadığını söylediği ileri sürüldü.