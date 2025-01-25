İKİNCİ TAKASTA SERBEST BIRAKILACAK DÖRT İSRAİLLİ ESİRİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile varılan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının ikinci aşamasında, 25 Ocak’ta serbest bırakılacak dört İsrailli kadın askerin isimlerinin açıklandığı belirtildi.

Açıklamaya göre serbest bırakılacak kadın askerlerin isimleri Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag olarak duyuruldu.

Bu arada, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise esir takasının ikinci aşamasında serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin arabuluculara iletildiği ve İsrail'in yanıtını daha sonra ileteceği ifade edildi.

200 FİLİSTİNLİ ESİRİ SERBEST BIRAKMASI BEKLENİYOR

Hamas ve İsrail arasında varılan esir takası mutabakatına göre, Gazze'den bırakılan her sivil İsrailli esir için İsrail'in hapishanelerden 30 Filistinli esiri bırakması, serbest bırakılan İsrailli esir asker olursa, bunun karşılığında İsrail'in 50 Filistinli esiri serbest bırakması gerekiyor.

Bu kapsamda, İsrail'in 25 Ocak'ta gerçekleşecek esir takasında hapishanelerden 200 Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.