İsrail'in Yemen'i vurması sonrası Husiler'den "savaş" ilanı: "İlerleyen günler ve aylar zaferlerle dolu olacak"

Terör devleti İsrail , savaşı bölgeye yaymak için elinden geleni yapıyor.

İsrail daha sonrasında üst düzey Hizbullah üyesi Nabil Kaouk'un öldüğünü duyurdu. İsrail'in bu saldırıları sonrası İran'da 'Hamaney' paniği başlarken yanan ateş Şam ve Yemen'e sıçradı.



