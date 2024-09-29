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İsrail'in Yemen'i vurması sonrası Husiler'den "savaş" ilanı: "İlerleyen günler ve aylar zaferlerle dolu olacak"

Soykırımcı İsrail, Gazze ve Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurdu. Hudeyde Limanı'ndan alevler yükseldi. İsrail'in saldırısı sonrası İran destekli Husiler, İsrail ile uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirtti. Abdullah bin Amir isimli Husi yetkili, "Allah'ın izniyle ilerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak. Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 19:18 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 19:20
İsrail’in Yemen’i vurması sonrası Husiler’den savaş ilanı: İlerleyen günler ve aylar zaferlerle dolu olacak

Terör devleti İsrail, savaşı bölgeye yaymak için elinden geleni yapıyor.

İsrail’in Yemen’i vurması sonrası Husiler’den savaş ilanı: İlerleyen günler ve aylar zaferlerle dolu olacak

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti.

İsrail’in Yemen’i vurması sonrası Husiler’den savaş ilanı: İlerleyen günler ve aylar zaferlerle dolu olacak

İsrail daha sonrasında üst düzey Hizbullah üyesi Nabil Kaouk'un öldüğünü duyurdu. İsrail'in bu saldırıları sonrası İran'da 'Hamaney' paniği başlarken yanan ateş Şam ve Yemen'e sıçradı.

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