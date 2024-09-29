İsrail'in Yemen'i vurması sonrası Husiler'den "savaş" ilanı: "İlerleyen günler ve aylar zaferlerle dolu olacak"
Soykırımcı İsrail, Gazze ve Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurdu. Hudeyde Limanı'ndan alevler yükseldi. İsrail'in saldırısı sonrası İran destekli Husiler, İsrail ile uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirtti. Abdullah bin Amir isimli Husi yetkili, "Allah'ın izniyle ilerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak. Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak" açıklamasında bulundu.