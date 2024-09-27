İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı misilleme saldırıları devam ediyor.
Gazze'den sonra yeni cephe Lübnan'da açılırken günlerdir Lübnan'a hava saldırısı düzenleyen İsrail'in kara saldırısına geçip geçmeyeceği merak ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. İsrail'in saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti.
ABD'li New York Times gazetesi İsrail'in 2006'da sona eren İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana güçlü bir istihbarat örgütü kurmak için çalıştığını yazdı ve İsrail'in "hassas istihbarat görevleri" yürütmek üzere "Lübnan'ın derinliklerine" gizli komandolar gönderdiğini iddia etti.
Haberde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 8200 numaralı istihbarat biriminin Hizbullah'ın cep telefonlarını ve diğer iletişimlerini izleyip engellemek için siber araçlar geliştirdiği ve muharebe saflarında yeni ekipler oluşturduğu yazıldı.
İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Bekaa bölgesine bağlı El-Ayn beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Bekaa bölgesine saldırı düzenledi.
Ayn beldesindeki bir evi hedef alan hava saldırısında şu ana kadar enkazdan 6 kişinin naaşı çıkarıldı.
Enkaz altında 5 kişinin daha olduğu ifade edilen haberde çalışmaların sürdüğü belirtildi.
İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesi, Sur kenti ile ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere yoğun saldırılar düzenledi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılar sonucunda yangınlar çıktı.
Hava saldırılarına hedef olan binalar ve çevresinde büyük tahribat meydana geldi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Tayr Debba beldesindeki İslami Mesaj İzci Derneğine bağlı sivil savunma merkezi İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçakları, güneydeki Kefr Şuba, Kefr Kila, doğudaki Hermel kenti ve çevresine de yoğun saldırılar düzenledi.
İsrail ordusu tarafından yapılan Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen 140 hedefin vurulduğu ifade edilen açıklamada, “Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bulunduğu yere her biri yaklaşık 1 ton olmak üzere 85 füzeyle yaklaşık 80 ton patlayıcı atıldığı” kaydedildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de, ordunun Nasrallah ve Hizbullah karargâhını vurma planını uzun hazırlıklardan sonra hayata geçirdiğini ifade etti, “Doğru zamanda ve çok hassas bir şekilde yapıldı. Alet çantamızdaki son şey bu değil. İleri gitmek adına daha fazla kabiliyetimiz var” dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerinde 3 eve düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin merkezinde 1, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da 2 eve hava saldırısı düzenledi.
Saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.
40 BİNİ AŞKIN ÖLÜM!
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 586 Filistinlinin öldüğü, 96 bin 210 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşü sırasında, Tel Aviv’in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "(Husilerin kontrolündeki) Yemen silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliği, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin 2 tipi balistik füzeyle vurdu." ifadesini kullandı.
Seri, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından sonra New York'tan gelişinin ardından" gerçekleştiğini belirtti.
Seri, İsrail’in işlediği suçlara karşılık olarak "daha fazla misillemede bulunmaya" ve Gazze ile Lübnan'ı savunmak adına "gerektiğinde gerilimi artırmaktan çekinmeyeceklerini" ifade etti.
İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çalındığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı duyurulmuştu.
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi.
AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.
ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlamalar duyulurken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.
Söz konusu saldırıya karşılık olarak ABD'ye bağlı hava araçları da Deyrizor kent merkezinde Harabeş, Bursaid ile Sinaa mahallesinde ve Elbukemal ilçesindeki Herri köyünde İran destekli gruplara ait askeri noktaları hedef aldı.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı.
İsrail'deki Kuzey Komutanlığı'nda durum değerlendirmesi yapan Halevi, olası misilleme eylemine hazırlık olarak saldırı ve savunmada "en üst düzeyde hazır" olduklarını belirtti.
SAVAŞA "DEVAM" MESAJI
İsrail'i zorlu günlerin beklediğini söyleyen Halevi, "Hizbullah terör örgütünü yok etmeye ve savaşmaya devam etmeye kararlıyız. Terör örgütlerini ve kabiliyetlerini yok etmek, esirlerimizi geri almak gibi tüm cephelerde daha çok görevimiz var" dedi.
İsrail ordusunun bugün Lübnan’da düzenlediği hava saldırıları sonucu ölenlerin sayısının 33’e, yaralananların sayısının 195’e çıktığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.
İsrail’in bugün Lübnan’ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları sonucu ölenlerin sayısının 33’e yükseldiği aktarılan açıklamada, saldırılarda yaralananların sayısının 195’e çıktığı kaydedildi.
İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARINDA 1052 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin "Lübnan sınırından tahliye edilen vatandaşlarının ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine dönmelerine katkı sağlayacağını" ileri sürdü, "ilerleyen günlerde birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını" söyledi.
Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen Netanyahu, "sadece Hizbullah değil İran ekseni ve tüm uzantılarının hayal kırıklığına uğradığını" dile getirdi.
"İsrail katı tutumunu koruyor. İran'a diyoruz ki 'kim bizi vurursa onu hedef alırız.'" ifadesini kullanan Netanyahu, Nasrallah'ın öldürülmesinin "Lübnan sınırından tahliye edilen vatandaşlarının ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine dönmelerine katkı sağlayacağını" iddia etti.
Tarihte bir dönüm noktasından geçtiklerini söyleyen Netanyahu, "ilerleyen günlerde birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını" belirtti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenledikleri hava saldırısıyla Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile "Lübnan'da saldırıların genişletilmesini" görüştü.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, Halevi ve kurmay kademesi, güvenlik durum değerlendirme toplantısı yaptı.
Görüşmede, İsrail ordusunun "kuzeydeki faaliyetlerinin genişletilmesinin ele alındığı" aktarıldı.
İsrail basınında çıkan haberlerde, Lübnan'a sınırlı da olsa kara saldırısının değerlendirildiği aktarıldı.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in düzenlediği saldırılarla Lübnan'ın birliğine darbe vurmayı amaçladığını belirterek, vatandaşları ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırdı.
İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ABD'deki ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönen Mikati, acilen toplanan Bakanlar Kuruluna başkanlık etti.
Mikati, burada yaptığı konuşmada, "Lübnan'ın pek çok bölgesinin maruz kaldığı vahşi İsrail saldırıları karşısında Lübnanlıları ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırıyorum çünkü İsrail'in hedefi bizim birliğimize darbe vurmak." dedi.
Ulusal sorumluluğun, tüm siyasi anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp vatanı koruyacak ve güçlendirecek şeyler üzerinde birleşmeyi gerektirdiğini vurgulayan Mikati, İsrail'in saldırılarının durması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini ifade etti.
BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.
Lübnan hükümeti, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için 3 günlük yas ilan etti.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesine yönelik İsrail hava saldırılarında yaşamını yitiren Nasrallah'ın toprağa verileceği günün, resmi tatil olacağını duyurdu.
Bakanlar Kurulu, Hasan Nasrallah için Lübnan'da 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde 3 günlük yas ilan etti.
İsrail'in Gazze soykırımına destek veren ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan saldırılarının da arkasında olduğunu açıkladı.
Beyaz Saray’dan paylaşılan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından kaleme alınan mesajda, şu ifadeler yer aldı:
“Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, kırk yıllık terör saltanatı boyunca yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumluydu. İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetmesi, aralarında binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivilin de bulunduğu çok sayıdaki kurbanı için bir adalet ölçüsüdür. Nasrallah'ı öldüren saldırı, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın katliamıyla başlayan çatışmanın daha geniş bir bağlamında gerçekleşti. Nasrallah ertesi gün Hamas'la el ele verme ve İsrail'e karşı ‘kuzey cephesi’ adını verdiği bir cephe açma kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı kendini savunma hakkını tamamen desteklemektedir. Daha dün Savunma Bakanıma, saldırganlığı caydırmak ve daha geniş çaplı bir bölgesel savaş riskini azaltmak üzere Orta Doğu bölgesindeki ABD askeri güçlerinin savunma pozisyonunu daha da güçlendirmesi talimatını verdim.”
Nasrallah'ın ölümü sonrası Hizbullah İsrail'e karşı büyük bir misilleme saldırısına başladı.
A Haber ekipleri saldırıları dakika dakika canlı yayında aktarırken Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi.
İsraillilerin büyük bir panik içinde sağa sola kaçıştığı görüldü.
YEMEN'DEN FÜZE ATILDI
İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu. Tel Aviv'den Batı Kudüs'e uzanan İsrail'in merkezindeki çok sayıda yerleşim alanında saldırı alarmları çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den atılan balistik füze, hava savunma sistemleri tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildi. Tel Aviv yakınlarında patlama sesleri duyuldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, çalan saldırı alarmları nedeniyle sığınağa giderken kaza ya da panik yaşayanlar dışında herhangi bir yaralı çağrısı almadıklarını açıkladı.
Söz konusu balistik füze saldırısı Yemen'den son 48 saatte düzenlenen ikinci balistik füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.
İsrail'in dün Beyrut'ta düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da hayatını kaybettiği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da öldürüldüğü bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nilfuruşan, dün İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.
TUĞGENERAL MUHAMMED RIZA ZAHİDİ'NİN YERİNE GEÇMİŞTİ
Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü bünyesinde görev yapan Tuğgeneral Nilfuruşan, nisanda İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda öldürülen Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin yerine geçmişti.
Nilfuruşan, uzun yıllar Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü bünyesinde Lübnan ve Filistin'de İran'ın desteklediği gruplarla yakın çalışmaları nedeniyle İran için kilit askeri yetkililerden biri olarak biliniyordu.
İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurmayı sürdürdüğünü iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, son saatlerde Hizbullah'ın silah depoladığı binalar ve diğer altyapı tesisleri hava saldırılarında vuruldu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini" ifade etti.
Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlenen saldırıların emrini New York'ta bulunduğu sırada verdiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.
Lübnan Hizbullahı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıdan saatler sonra liderleri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail ordusu tarafından başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlene hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.
Nasrallah'ın ölüm iddialarının ardınan güvenli bir bölgeye hareket eden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney'in açıklaması şu şekilde:
"Lübnan'da savunmasız insanların öldürülmesi, Siyonist kuduz köpeğin vahşetini bir kez daha herkese göstermiş, gaspçı rejimin liderlerinin basiretsizliğini ve aptalca politikasını kanıtlamıştır. Siyonist rejimi yöneten terör çetesi, Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü suç savaşından ders almamış, kadın, çocuk ve sivillerin toplu katledilmesinin direniş örgütünün sağlam yapılanmasını etkileyip yıkamayacağını anlayamamıştır. Şimdi aynı aptal politikayı Lübnan'da da uyguluyorlar. Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidirler. Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve onu destekliyor. Bu bölgenin kaderini direniş güçleri belirleyecek ve bunların başında da gururlu Hizbullah yer alacak. Lübnan halkı, bir zamanlar Beyrut'a kadar gaspçı rejimin askerini botlarının altına soktuğunu, onların bacaklarını kesenin Hizbullah olduğunu, Lübnan'ı sevindirip gururlandırdığını unutmadı. Gaspçı, zalim ve şeytani rejimin karşısında, kaynaklarıyla Lübnan ve Hizbullah halkının yanında gururla durmak tüm Müslümanların görevidir."
Lübnan Ulusal Haber Ajansı, ülkenin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh'in Beyrut havaalanına talimat verdi ve İran uçağının Lübnan hava sahasına girmemesini ve iniş yapmamasını istediğini bildirdi.
İsrail bugün savaş uçaklarının Beyrut havaalanı yakınlarındaki bölgede devriye gezerek havaalanının “sadece sivil amaçlarla” kullanıldığından emin olmaya çalıştığını söyledi ve üstü kapalı bir şekilde havaalanını bombalama tehdidinde bulundu.
2006 savaşı sırasında İsrail güçleri Beyrut havaalanını bombalamıştı.
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Hamas'ın lideri Ahmed Muhammed Fahd'ı Cuma günü gece saatlerinde öldürdüğünü iddia etti. İsrail ordusu X'te yaptığı bir paylaşımda Fahd'ın İsrail'e karşı yeni bir operasyon gerçekleştirmeden önce öldürüldüğünü iddia etti.
İsrail ordusu, Güney Lübnan'dan fırlatılan 10 roketin tespit edilmesinin ardından kuzey İsrail'in Yukarı Celile bölgesinde sirenlerin çalındığını bildirdi.
İsrail ordusu, roketlerin tamamının İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından engellenmediğini ancak henüz hasar veya yaralanma bildirilmediğini söyledi.
Hizbullah henüz roket fırlatmalarını doğrulamadı.
Irak Meclis Başkan Vekili Muhsin Mendelavi, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sivillerin bulunduğu binaları bombalamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Mendelavi açıklamasında, "Siyonist rejim bir kez daha çocuklar, yaşlılar, gençler ve kadınlardan oluşan silahsız sivilleri öldürerek savaş suçlarına devam ediyor. Güvenli binalarda yaşayan halkı hedef alıyor, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının yapıldığı bir dönemde tüm dünyaya alaycı bir mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.
Katil İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim’den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi’nin kalesi niteliğindeki Dahiye’nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.
İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.
İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut’un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi.
GÖÇ SÜRÜYOR
Ülkenin güneyiyle başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceliyor.
İsrail'in Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'a ait mühimmat saklandığı"nı iddia ettiği üç binayı hedef alacakları açıklamasının ardından Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde ciddi göç hareketi yaşandı.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'in şiddetli ve peş peşe saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesinden başkent Beyrut'un merkezine ve ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelere doğru dikkat çekici bir göç dalgası kaydedildiğini aktardı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılara ilişkin, "İran, bu Siyonist suçun takipçisi olacak ve Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında olacaktır." dedi.
Pezeşkiyan, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamasında saldırıları kınayan Pezeşkiyan, "İran, bu Siyonist suçun takipçisi olacak ve Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında duracaktır." dedi.
İsrail'in bu saldırılarla bir kez daha bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehdit olduğunu ortaya koyduğunu belirten Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin Beyrut'taki bugünkü saldırıları, terör devleti olan bu rejimin mahiyetini bir kez daha ortaya koyan açık bir savaş suçudur." dedi.
Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkelere bu saldırıları kararlılıkla kınama çağrısında bulunan Pezeşkiyan, saldırıları uluslararası toplumun "devlet terörü makinesini durdurma konusundaki çaresizliğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.
İran Cumhurbaşkanı, Lübnan halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu..
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde er alan el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerini hava saldırılarıyla hedef aldı. Dahiye bölgesindeki binaları hedef alan İsrail hava saldırısı seslerinin, Beyrut'un birçok bölgesinden duyulduğu bildirildi.
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'a ait mühimmat saklandığı"nı iddia ettiği üç binayı hedef alacaklarını, Beyrut Havalimanı'nı izlediklerini ve "düşman unsurların buraya inmesine izin vermeyeceklerini" açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in, Lübnan'ın bir çok kentine düzenlediği saldırılarda 6 ölü, 91 yaralı olduğunu açıkladı.
İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "sivil yerleşim noktalarına" düzenlediği saldırıyı "Amerikan bombalarıyla işlenen savaş suçu" olarak niteleyerek kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in Beyrut'a düzenlediği ağır saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.
İsrail'in saldırılarını ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiğini ifade eden Kenani, "Amerikan bombalarıyla işlenen savaş suçu" olarak nitelendirdiği saldırının uluslararası hukukun ve düzenlemelerinin ağır ihlali olduğunu belirtti.
Saldırıların İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik işlediği savaş suçlarına karşı uluslararası toplumun sessizliğinin bir sonucu olduğunu kaydeden Kenani, ABD ve bazı Batılı ülkelerin ateşkes çağrılarının da yalnızca İsrail için zaman kazanmak adına bir "aldatmaca" olduğunu ifade etti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından haberlerinin olmadığını öne sürdü.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.
Singh, İsrail'in Beyrut'taki son saldırılarıyla ilgili, "ABD bu operasyona dahil olmadı ve önceden uyarılmadık." diye konuştu.
Bununla birlikte, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile "operasyon zaten devam ederken" görüştüğünü açıklayan Singh, saldırıları "hala değerlendirdiklerini" ve şu aşamada sunabilecekleri herhangi ek bilgi veya detay olmadığını söyledi.
Öte yandan, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından Beyrut'taki saldırılar hakkında bilgilendirildiği duyuruldu.
Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salim Baddoura, "İsrail'in Lübnan'a karşı benzeri görülmemiş büyüklükte saldırısı var ve bu tüm hızıyla sürüyor." dedi.
Baddoura ve yardımcısı Rayan Said, BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.
"İsrail'in Lübnan'a yönelik benzeri görülmemiş büyüklükte saldırısı var ve bu tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullanan Baddoura, "işgalci güç" İsrail'in son askeri teknolojiyi kullanarak her gün savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediğini söyledi.
Baddoura, İsrail'in bu son saldırısını "mutlak bir dokunulmazlığa sahip olduğu" düşüncesiyle gerçekleştirdiğini belirterek, İsrail'in Gazze'de işlediği "soykırımın" şimdiye kadar hesabını vermediğini söyledi.
"Gazze'de uluslararası toplum bırakın hesap sormayı İsrail'i durdurmayı dahi başaramadı" ifadesini kullanan Baddoura, İsrail'in Lübnan'da da aynısını yapmaya hazırlanmasının sürpriz olmadığının altını çizdi.
Baddoura, İsrail'in Lübnan'ın güney kentlerine saldırılarında sivil, kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmediğine dikkati çekti.
İsrailli yetkililerin Lübnan'a yönelik tehditlerini sürdürdüğünü ve bunun olası kara saldırılarının sinyali olabileceğini söyleyen Baddoura, İsrail'in uluslararası kamuoyundan gelen "gerginliğin azaltılması" yönündeki çağrıları dikkate almadığını vurguladı.
Baddoura, İsrail'in olası bir kara saldırısı için sınıra yığınak yaptığını kaydederek, "Bu, işgalci gücün siciline eklenecek yeni bir pervasızlık ve çılgınca girişim olur. Çok güçlü askeri güç olsanız bile tüm sorunlarınızı saldırı ve bombalamayla çözemezsiniz. Uluslararası hukuk, ilke ve gelenekleri de hesaba katmak zorundasınız." dedi.
DSÖ, LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI İLE YAKIN TEMASTA
AA muhabirinin, "Lübnan'ın sağlık kapasitesi özellikle İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle zorlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum bu konuda Lübnan'a yeterli desteği sağlıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Daimi Temsilci Yardımcısı Rayan Said, bu noktada özellikle Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Lübnan Sağlık Bakanlığı ile yakın temasta olduğunu söyledi.
Said, DSÖ'nün BM ve diğer yardım kuruluşla
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının can kaybına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in savaş uçaklarının Dahiye bölgesini peş peşe bombalamasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 15'inin hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise yaralarının hafif olduğu ifade edildi.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombaladığı aktarılmıştı.
Saldırılar sonucu Dahiye bölgesinde 6 binanın yerle bir olduğu belirtilen haberde, başkent Beyrut'taki hastanelerden vatandaşlara acil kan bağışı çağrılarının yapıldığı vurgulanmıştı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun ABD’nin New York eyaletinde bulunduğu sırada Beyrut’un güneyine düzenlenen saldırıya onay verdiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.
ABD'DEN AYRILIYOR
Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun, New York ziyaretini kesip bu gece ayrılma kararı aldığını duyurdu
İsrail ordusu Beyrut'ta Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu. A Haber patlama noktasında tarihi bir yayına imza attı.
Bölgedeki durumu aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, yaptığı açıklamada, "Bu görüntüleri Türk televizyon tarihinde ilk kez A Haber'den izleyeceksiniz. İşte İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta. Benim şuan etrafımda 100 civarında medya mensubu var. Hepimizi bir noktaya çekiyorlar. Böylece çekim yapma imkanına sahip oluyoruz. İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta tam da burası. Akşam saatlerinde bu karargah hedef alındı. Buranın enkaz haline geldiğini görebiliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un o özel görüntüleri ekranlara geliyor. Şuana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Tekrar söylüyorum. Türk televizyonlarında ilk kez olay yeri görüntülerini A Haber'de izliyorsunuz. 10 civarında patlamanın meydan geldiği belirtiliyor" dedi.
İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan sınırları içinde 10 kilometre derinliğinde bir tampon bölge kurulması çağrısında bulundu.
Liberman, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkese dair duydukları tüm hikayelerin dezenformasyondan ibaret olduğunu ifade etti.
"Önceden güvenlikle ilgili 3 planımız vardı ama bunların hiçbiri hayata geçirilemedi. O nedenle şu an Lübnan sınırları içinde oradan gelen saldırıların durması için 10 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturulmalıdır." ifadesini kullanan Liberman, bu bölgede yer alan tüm Lübnan köylerinin de yıkılması gerektiğini savundu.
Liberman, "Rıdvan Gücü ile Hizbullah'ın Celil'i işgal etme planlarına" ancak Lübnan içlerinde 10 kilometrelik alanda kontrolün sağlanmasıyla engel olunabileceğini savundu.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ilk belirlemelere göre İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği bir dizi hava saldırısının çok fazla can kaybına yol açtığını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Elde edilen verilere göre, düşman İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı çok fazla can kaybına yol açtı." ifadelerini kullandı.
Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ile bir telefon görüşmesi yaparak bilgi edindiğini aktaran Mikati, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası toplumun sorumlulukları doğrultusunda İsrail'i durdurması gerektiğine işaret eden Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik soykırım savaşını durdurması talebinde bulundu.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombaladığı aktarılmıştı.
İran merkezli Tasnim: Hasan Nasrallah güvende ve İsrail medyasında dolaşan haberler doğru değil.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.
Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı.
İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdü.
İsrail'den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı.
İsrail ordu radyosunun haberinde, savaş uçaklarının Beyrut'ta hedef aldığı noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullanıldığı belirtildi.
Öte yandan, Hizbullah'a yakın el-Menar televizyonu saldırıda dört binanın yıkıldığını paylaştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.
Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.
Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
İsrail'in, Suriye'de Lübnan sınırında yer alan bir askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, başkent Şam'ın kırsalındaki Kufeyir Yabus köyü yakınlarında bir askeri noktanın yerel saatle 01.35'te İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Hedef alınan askeri noktanın Lübnan sınırında yer aldığı belirtilen haberde, "Saldırıda 5 asker öldü." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından ise olaya ilişkin açıklama yapılmadı.
Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Hizbullah İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik saldırılarına cevaben Ilania yerleşimini Fadi 1 füzesi ile vurduklarını bildirdi.
Iraklı silahlı grup İsrail'e üçüncü saldırıyı üstlendi.
Irak İslami Direnişi, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki bir hedefe insansız hava aracı fırlattığını söyleyerek İsrail'e üçüncü bir saldırı düzenlediğini iddia etti.
Daha önce İran destekli milislerin çatı grubu, işgal altındaki topraklarda “hayati bir hedefe” füze attığını ve Golan Tepeleri'ndeki başka bir hedefe insansız hava aracı gönderdiğini belirtmişti.
Grup, “düşmanların kalelerini vurma operasyonlarının artan bir hızla devam ettiğini teyit ettiğini” de belirtti. İsrail'den henüz herhangi bir yorum gelmedi.
Perşembe gecesi geç saatlerde İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan bir füzenin önlendiğini açıkladı.