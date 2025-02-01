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İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

Gazze'de arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında dördüncü rehine takası yapıldı. İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nde yıllardır tutsak ettiği 183 Filistinli özgürlüğüne kavuşurken Ramallah'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Serbest bırakılan tutuklulardan Nizar Zidane, El Cezire'ye konuştu ve "7 Ekim'den önce hapisten çıkma umudumuz yoktu ama koşullar ve denklemler değişti" dedi.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 16:42 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 17:04
İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında bugün dördüncü rehine takası yapıldı.

183 Filistinli özgür

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

GAZZE'DE DÖRDÜNCÜ TAKAS

Hamas Han Yunus ve Gazze Limanı'ndaki iki ayrı noktada biri ABD vatandaşı olan 3 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti.

CANLI | Gazze ve Han Yunusta dördüncü rehine takası: 183 Filistinli özgür | Refah Sınır Kapısı açıldı

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

183 FİLİSTİNLİ ÖZGÜR

İsrail ise işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nde tutulan 183 Filistinli tutsağı serbest bıraktı.

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

GAZZE'DE RAMALLAH'TA COŞKULU KARŞILAMA

Filistinliler, esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaşan Kızılhaç konvoyu Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Serbest bırakılan Fİlistinliler Gazze'ye ulaştı.

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

"7 EKİM'DEN ÖNCE HAPİSTEN ÇIKMA UMUDUMUZ YOKTU"

Serbest bırakılan tutuklulardan Nizar Zidane, El Cezire'ye konuştu ve "7 Ekim'den önce hapisten çıkma umudumuz yoktu ama koşullar ve denklemler değişti" dedi.

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı.

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı.

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı.

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı.

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı.

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı.

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

Gazze Limanı'nda esir takası

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

Gazze Limanı'nda esir takası