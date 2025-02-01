İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

Gazze 'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında bugün dördüncü rehine takası yapıldı.

GAZZE'DE DÖRDÜNCÜ TAKAS

Hamas Han Yunus ve Gazze Limanı'ndaki iki ayrı noktada biri ABD vatandaşı olan 3 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti.