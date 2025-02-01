İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu

Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında bugün dördüncü rehine takası yapıldı.
GAZZE'DE DÖRDÜNCÜ TAKAS
Hamas Han Yunus ve Gazze Limanı'ndaki iki ayrı noktada biri ABD vatandaşı olan 3 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti.
183 FİLİSTİNLİ ÖZGÜR
İsrail ise işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nde tutulan 183 Filistinli tutsağı serbest bıraktı.
GAZZE'DE RAMALLAH'TA COŞKULU KARŞILAMA
Filistinliler, esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.
Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaşan Kızılhaç konvoyu Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.
Serbest bırakılan Fİlistinliler Gazze'ye ulaştı.
"7 EKİM'DEN ÖNCE HAPİSTEN ÇIKMA UMUDUMUZ YOKTU"
Serbest bırakılan tutuklulardan Nizar Zidane, El Cezire'ye konuştu ve "7 Ekim'den önce hapisten çıkma umudumuz yoktu ama koşullar ve denklemler değişti" dedi.
183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı.
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı.
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı.
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı.