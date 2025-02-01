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Dördüncü rehine takasına geri sayım: Hamas’tan hazırlık görüntüleri | Refah Sınır Kapısı bugün açılıyor

Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması kapsamında dördüncü rehine takası bugün yapılacak. Gazze Limanı’nda El Kassam Tugayları rehine takası için hazırlık yapıyor. Takasın Gazze ve Han Yunus’ta yapılacağı bildirildi. Refah Sınır Kapısı’nın ise Filistinlilerin geçiş yapması için bugün açılacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 09:10
Dördüncü rehine takasına geri sayım: Hamas’tan hazırlık görüntüleri | Refah Sınır Kapısı bugün açılıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması kapsamında dördüncü rehine takası bugün yapılacak.

    CANLI ANLATIM
    09:07 01 Şubat 2025
    KASSAM TUGAYLARI HAZIRLIK YAPIYOR

    El Kassam Tugayları’nın Gazze limanında rehinelerin teslimatından önce yaptığı hazırlıklar görüntülendi.

    09:06 01 Şubat 2025
    REFAH KAPISI AÇILIYOR

    İsrail ordusunun kontrolü altında olması nedeniyle sekiz aydır kapalı olan Refah sınır kapısının bugün yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi.

    09:05 01 Şubat 2025
    DÖRDÜNCÜ REHİNE TAKASI BUGÜN

    Hamas kaynakları Eş-Şarku'l Avsat'a İsrailli rehinelerin teslimatının bugün Gazze ve Han Yunus olmak üzere iki noktada yapılacağını bildirdi.