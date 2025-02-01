Dördüncü rehine takasına geri sayım: Hamas’tan hazırlık görüntüleri | Refah Sınır Kapısı bugün açılıyor

Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması kapsamında dördüncü rehine takası bugün yapılacak.
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09:07 01 Şubat 2025
KASSAM TUGAYLARI HAZIRLIK YAPIYOR
El Kassam Tugayları’nın Gazze limanında rehinelerin teslimatından önce yaptığı hazırlıklar görüntülendi.
09:06 01 Şubat 2025
REFAH KAPISI AÇILIYOR
İsrail ordusunun kontrolü altında olması nedeniyle sekiz aydır kapalı olan Refah sınır kapısının bugün yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi.
09:05 01 Şubat 2025
DÖRDÜNCÜ REHİNE TAKASI BUGÜN
Hamas kaynakları Eş-Şarku'l Avsat'a İsrailli rehinelerin teslimatının bugün Gazze ve Han Yunus olmak üzere iki noktada yapılacağını bildirdi.